Израелски парламент изгласао "анексију" Западне обале

Извор:

Кликс

23.10.2025

08:14

Коментари:

0
Израелски парламент изгласао "анексију" Западне обале

Израелски парламент гласао је за прелиминарно одобрење закона којим се намеће израелски суверенитет Западној обали, што је потез раван анексији палестинске територије.

Упркос противљењу израелског премијера Бењамина Нетанјахуа и његове странке Ликуд, заступници у Кнесету, који има 120 мјеста, у уторак су гласали 25-24 за усвајање закона, у првом од четири гласа потребна за његово усвајање.

У саопштењу Кнесета наводи се да је закон одобрен у прелиминарном читању "како би се примијенио суверенитет Државе Израел на територије Јудеје и Самарије (Западна обала)". Сада ће бити упућен Одбору за вањске послове и одбрану Кнесета на даљње разматрање.

Гласање, које се догодило мјесец дана након што је амерички предсједник Доналд Трамп изјавио да неће допустити Израелу да анектира Западну обалу, одржано је током посјете америчког потпредсједника Џеј Ди Венса Израелу како би учврстио споразум о прекиду ватре у Гази.

У изјави, Ликуд је гласање назвао "још једном провокацијом опозиције усмјереном на оштећење наших односа са Сједињеним Државама".

"Прави суверенитет неће се постићи разметљивим законом за записник, већ правилним радом на терену", наводи се у изјави.

Анексијом Западне обале учинковито би се окончала могућност провођења дводржавног рјешења палестинско-израелског сукоба, како је наведено у резолуцијама УН-а.

Неки чланови Нетанјахуове коалиције, из странке Јеврејска моћ министра националне сигурности Итамара Бен-Гвира и фракције Религиозни ционизам министра финансија Бецалела Смотрича, гласали су за закон.

"Народ је проговорио. Дошло је вријеме да се примијени пуни суверенитет над свим територијама Јудеје и Самарије, баштином наших предака, и да се промичу мировни споразуми у замјену за мир с нашим сусједима, с позиције снаге", рекао је Смотрич у објави на X.

Приједлог закона предложио је Ави Маоз, вођа крајње десничарске Ноам странке, која не припада владајућој коалицији.

Израел

Zapadna obala

