Власница грађевинске фирме у подрум смјестила 8 радника: Станари згрожени нехуманим условима

24.10.2025

08:38

Коментари:

0
Власница грађевинске фирме у подрум смјестила 8 радника: Станари згрожени нехуманим условима
Фото: Youtube/RTL/screenshot

Преко дана раде на скели, а ноћу проводе вријеме у подруму зграде. Осморица страних радника у Бјеловару смјештени су тамо од стране свог послодавца. Због овога, власника очекује казна Државне инспекције.

Станари су рекли да могу да буду доље – изјавио је Ивица Зејновић, отац власнице грађевинске фирме, додајући како подрум има “топлу туш кабину и три WЦ-а.”

Радници пак потврђују да купатило заправо нема.

''Доље купатила нема, само WЦ има. Не треба мени сваки дан купатило'', рекао је један од радника.

Радници на згради у Бјеловару раде око мјесец дана. Првобитно договорен смјештај у породичној кући показао се неприкладним, па је у договору са представником станара осигуран боравак у подруму зграде коју тренутно обнављају.

radnik gradjevina pexels

Економија

Предузећа из Српске која изводе послове у Њемачкој у лошој ситуацији

“То је срамота”

Комшије које прате ситуацију сматрају да ни овдје услови нису прихватљиви.

''Срамота у каквим нехуманим условима они раде доље! То је срамота да се тако људи израбљују. Јесте снимали доље, па снимите то је срамота!'', истиче једна од комшиница.

Власница грађевинске фирме, Габриела Зејнић (19), која је дошла у подрум заједно са мајком, забранила је РТЛ-овој екипи улазак.

На питање да ли је истина да радници спавају на лежаљкама и склопивим креветима, Габриела потврђује:

''Санитарни чвор имају. Ми смо њима донијели душеке са кревета све да имају гдје да спавају док не нађемо нешто боље'', рекла је власница фирме.

Неке комшије не виде проблем

Бољи смештај радници су засад добили, али како каже, још није спреман, па остају на постојећој локацији. Дио комшија ипак сматра да се ситуација преувеличава.

''То није подрум, то је сутерен! Имају радијаторе, гријање!'' коментарише један од комшија.

Представник станара није желео пред камере, али у телефонском разговору тврди да у подруму постоји гријање, иако мијења детаље приче.

''Има туш кабина, има WЦ, два WЦ-а'', каже Златко Ивичић, представник станара. Ипак, извођач радова је изјавио да туш кабине нема те да се радници туширају стотинак метара даље. Ивичић потом додаје:

“Није стотињак метара даље него у склопу котларнице.”

То је простор преко пута зграде, а према Правилнику о боравку држављана страних земаља у Хрватској, тушеви морају да буду доступни. У петак је Државни инспекторат, по анонимној пријави, изашао на терен и потврдио да услови у којима су радници затечени нису били адекватни. То, међутим, није једини утврђени прекршај.

додик судјенје

Република Српска

Предсједник Додик: Услови у судници лоши и нехумани; Имам други напад мигрене

Казна инспекције се још чека

''Утврђено је да радници имају важеће дозволе за рад, али послодавац није у року од три дана промијенио њихово боравиште'', изјавила је Тања Маринић, портпарол ПУ бјеловарско-билогорске.

За ове прекршаје 19-годишња директорка фирме мора да плати казну по раднику у распону од 100 до 700 евра. Што се тиче неадекватног смјештаја, Државни инспекторат би требало да донесе казну, али рјешење још није издано. Одговор инспектората о завршетку случаја још се очекује, пише РТЛ.

Хрватска

privatna firma

Радници

građevinske firme

građevinski radnici

užasni uslovi

