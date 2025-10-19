Logo

Око 4.000 радника напустило ''Мерцедес'': Неки добили отпремнине више од пола милиона евра

Извор:

Агенције

19.10.2025

11:29

Мерцедес
Фото: pexels

Око 4.000 радника напустило је Мерцедес уз отпремнине, од којих су неки добили више од пола милиона евра да би напустили компанију, према писању листа Ханделсблат.

Мерцедес је у априлу покренуо план исплате отпремнина, а укључени су сви у компанији - канцеларијско особље, ИТ стручњаци, инжењери, чак и менаџери средњег нивоа.

Мерцедес

Занимљивости

Јапанци преузимају Мерцедес

Неки радници су добили такозвани турбо бонус за брзо доношење одлуке о напуштању компаније. Запослени са дугим радним временом су наводно у таквим случајевима добијали шестоцифрене износе.

На примјер, 55-годишњи вођа тима, са три деценије искуства у компанији и мјесечном платом од око 9.000 евра, добио је 540.000 евра да би напустио компанију.

Mercedes

Ауто-мото

Мерцедес мијења курс, желе производњу јефтиних аутомобила

Чак су и запослени на средини каријере наводно добили отпремнине од 100.000 евра или више, у зависности од платног разреда и дужине радног стажа.

Колико год ови износи изгледали велики, исплати се за Мерцедес, јер ће на крају уштедјети неколико милијарди евра, а ово рјешење је свакако боље од ''неуредног“ отпуштања, пише Ханделсблат.

Тагови:

mercedes

Радници

Отказ

