Око 4.000 радника напустило ''Мерцедес'': Неки добили отпремнине више од пола милиона евра

Око 4.000 радника напустило је Мерцедес уз отпремнине, од којих су неки добили више од пола милиона евра да би напустили компанију, према писању листа Ханделсблат.
Мерцедес је у априлу покренуо план исплате отпремнина, а укључени су сви у компанији - канцеларијско особље, ИТ стручњаци, инжењери, чак и менаџери средњег нивоа.
Јапанци преузимају Мерцедес
Неки радници су добили такозвани турбо бонус за брзо доношење одлуке о напуштању компаније. Запослени са дугим радним временом су наводно у таквим случајевима добијали шестоцифрене износе.
На примјер, 55-годишњи вођа тима, са три деценије искуства у компанији и мјесечном платом од око 9.000 евра, добио је 540.000 евра да би напустио компанију.
Мерцедес мијења курс, желе производњу јефтиних аутомобила
Чак су и запослени на средини каријере наводно добили отпремнине од 100.000 евра или више, у зависности од платног разреда и дужине радног стажа.
Колико год ови износи изгледали велики, исплати се за Мерцедес, јер ће на крају уштедјети неколико милијарди евра, а ово рјешење је свакако боље од ''неуредног“ отпуштања, пише Ханделсблат.
