Logo

Бразилски предсједник позвао на јачање самосталности Латинске Америке

Извор:

Агенције

19.10.2025

10:36

Коментари:

0
Бразилски предсједник позвао на јачање самосталности Латинске Америке
Фото: Tanjug/AP/Fernando Vergara

Бразилски предсједник Луиз Ињасио Лула да Силва изјавио је да неће прихватити да се било који лидер "арогантно обраћа Бразилу" и подржао стварање "латиноамеричке доктрине" ради јачања регионалне независности од спољних притисака.

"Желимо да изградимо латиноамеричку доктрину, са латиноамеричким наставницима и ученицима, да бисмо могли да сањамо о независном континенту, оном гдје се ниједан предсједник из друге земље никада више неће усудити да се арогантно обраћа Бразилу, јер то нећемо прихватити", рекао је Лула.

Жаир Болсонаро-12092025

Свијет

Жаир Болсонаро осуђен на 27 година затвора!

Он је додао на састанку са средњошколцима у општини Сао Бернардо до Кампо да одбрана суверенитета није питање храбрости већ достојанства и карактера, пренијела је Синхуа.

Ове изјаве услиједиле су у тренутку када су Бразил и САД почели да поправљају односе након што је Вашингтон почетком августа увео царину од 50 одсто на бразилску робу.

da silva

Свијет

Предсједник Бразила имао хитну операцију на мозгу

Лула је раније изјавио да ће Бразил и САД одржати формални билатерални састанак да би разговарали о царинама, након што је почетком овог мјесеца разговарао путем видео-везе са предсједником САД Доналдом Трампом.

Подијели:

Тагови:

Luiz Inasija Lula da Silva

Brazil

Predsjednik Brazila

Latinska Amerika

Proglašenje samostalnosti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Војска војници парада

Свијет

Бразил нападнут: Хаковани војни системи

1 седм

0
Кафа поскупјела због америчких царина Бразилу

Економија

Кафа поскупјела због америчких царина Бразилу

3 седм

0
Avion

Свијет

Најбољи свјетски архитекта међу жртвама пада авиона у Бразилу

3 седм

0
Срушио се авион у Бразилу, има мртвих

Свијет

Срушио се авион у Бразилу, има мртвих

3 седм

0

Више из рубрике

Шпанија: Забрањено усвајање црних мачака због Ноћи вјештица

Свијет

Шпанија: Забрањено усвајање црних мачака због Ноћи вјештица

5 ч

0
Стејт департмент поздравио одлуку НСРС о избору Ане Тришић Бабић

Свијет

Стејт департмент поздравио одлуку НСРС о избору Ане Тришић Бабић

5 ч

4
Принц Ендру се одрекао титула, али није показао жаљење

Свијет

Принц Ендру се одрекао титула, али није показао жаљење

5 ч

0
Земљотрес Авганистан

Свијет

Авганистан и Пакистан договорили прекид ватре

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

02

Еминем има нову дјевојку послије 19 година?

14

58

Потписан споразум: Овако ће се звати нови покрет Драшка Станивуковића

14

54

Сијарто: Учинићемо све за успјех састанка Путина и Трампа

14

49

Београд: Заплијењено 15 килограма марихуане, ухапшен осумњичени за производњу дроге

14

35

Цвијановић: Kонаковић незаконито закључио уговор о лобирању у име БиХ без сагласности српских и хрватских министара

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner