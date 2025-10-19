Бразилски предсједник позвао на јачање самосталности Латинске Америке

Извор:
Агенције
19.10.2025
10:36
Коментари:0
Бразилски предсједник Луиз Ињасио Лула да Силва изјавио је да неће прихватити да се било који лидер "арогантно обраћа Бразилу" и подржао стварање "латиноамеричке доктрине" ради јачања регионалне независности од спољних притисака.
"Желимо да изградимо латиноамеричку доктрину, са латиноамеричким наставницима и ученицима, да бисмо могли да сањамо о независном континенту, оном гдје се ниједан предсједник из друге земље никада више неће усудити да се арогантно обраћа Бразилу, јер то нећемо прихватити", рекао је Лула.
Свијет
Жаир Болсонаро осуђен на 27 година затвора!
Он је додао на састанку са средњошколцима у општини Сао Бернардо до Кампо да одбрана суверенитета није питање храбрости већ достојанства и карактера, пренијела је Синхуа.
Ове изјаве услиједиле су у тренутку када су Бразил и САД почели да поправљају односе након што је Вашингтон почетком августа увео царину од 50 одсто на бразилску робу.
Свијет
Предсједник Бразила имао хитну операцију на мозгу
Лула је раније изјавио да ће Бразил и САД одржати формални билатерални састанак да би разговарали о царинама, након што је почетком овог мјесеца разговарао путем видео-везе са предсједником САД Доналдом Трампом.
Најновије
Најчитаније
15
02
14
58
14
54
14
49
14
35
Тренутно на програму