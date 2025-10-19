Logo

Стејт департмент поздравио одлуку НСРС о избору Ане Тришић Бабић

СРНА

19.10.2025

09:24

Амерички Стејт департмент поздравио је одлуку посланика у Народној скупштини Републике Српске о избору Ане Тришић Бабић за вршиоца дужности предсједника Српске.

Ова одлука је резултат напора које предводе САД "да се смири криза у БиХ", рекао је Ројтерсу виши службеник Бироа Стејт департмента за европска и евроазијска питања Брендан Ханрахан.

Република Српска

Ана Тришић Бабић изабрана за вршиоца дужности предсједника Српске

''САД поздрављају акцију Народне скупштине Републике Српске која потврђује стабилност у БиХ. Она ће, такође, утврдити курс за конструктивно партнерство са САД засновано на обостраним интересима, економском потенцијалу и заједничком просперитету'', рекао је Ханрахан.

Ana Trišić Babić

NSRS

Stejt department

