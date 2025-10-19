Logo

Принц Ендру се одрекао титула, али није показао жаљење

19.10.2025

09:07

Принц Ендру се одрекао титула, али није показао жаљење

Након што се у јучерашњој изјави принц Ендру одрекао свих титула, поставља се питање да ли ће то одрицање донијети суштинске промјене за њега.

Оно што је сигурно је да се у скорије вријеме неће појављивати на јавним догађајима.

Забрањено му је присуствовање краљевским божићним прославама у Сандрингхаму, а неће бити ни на годишњој црквеној шетњи. Могао би се поново појавити на таквом породичном догађају тек у априлу 2026. године, на ускршњој црквеној служби.

princ endru

Свијет

У припреми нова књига која открива све тајне принца Ендруа

Али када се поново појави, колико ће се његов живот заиста промијенити, упркос драми губитка титула и почасти?

Мјера против Ендруа услиједила је након јавног негодовања за неком врстом санкција и свакако је послана снажна симболична порука незадовољства – али хоће ли то заиста окончати оптужујуће наслове и хоће ли његов свакодневни живот бити много погођен?

Бакингамска палата се нада да ће се ово сматрати одлучном интервенцијом, којом ће се окончати низ скандала.

Краљ је био у Шкотској када је Ендру донио одлуку да се одрекне својих титула и наводно је разговарао са својим братом телефоном.

Дошло је до огромног губитка угледа за принца Ендру. Међутим, на свакодневном нивоу, он је и даље принц и још увијек живи у вили у Виндсору.

virdzinija djufre

Свијет

Жена која је оптужила Епстина и принца Ендруа за злостављање пронађена мртва

Ројал Лодге има уговор о закупу до 2078. године, тако да ако оде, то ће бити његов властити избор.

С њим ће и даље живјети његова бивша супруга, која је сада и бивша војвоткиња. Вратили су се у позицију из које су се први пут срели, Сарах Фергусон и принц Ендру.

Његов породични живот са кћеркама, које су још увијек принцезе, може се наставити непромијењен.

Када је Ендру морао престати бити члан краљевске породице, након интервјуа за Њузнајт, очекивало се да ће примијенити дугогодишњи приступ тихог кајања и добротворног рада како би постепено повратио поштовање јавности.

Умјесто тога, није показао никакво жаљење. Један извор из краљевске породице, упитан о Ендруовим шансама за достојанствен повратак у јавни живот, једноставно ми је рекао:

-Велики стари војвода од Јорка дао је 12 милиона фунти некоме кога никада није упознао, за нешто што никада није учинио.

princ endrju

Свијет

''Шпијунски'' скандал: ''Недоступне'' финансије принца Ендруа, краљ му забранио да дође за Божић

То је значило да никада није заиста прихватио одговорност за оно што се догодило. Неколико година касније, једино што се промијенило је да више није војвода од Јорка, преноси Клиx.

princ Endru

skandal

Велика Британија

kraljevska porodica

