Авганистан и Пакистан договорили прекид ватре

Авганистан и Пакистан су постигли договор о моменталном прекиду ватре током разговора у Дохи, саопштиле су обје стране.
Преговори су вођени након седмице жестоких сукоба на граници између двије земље, што је било највеће насиље између јужноазијских сусједа од када су талибани преузели власт у Кабулу 2021. године.
Прекид ватре је финализован, објавио је пакистански министар одбране Хаваџа Мухамед Асиф на "Иксу".
Он је рекао да ће се двије стране поново састати 25. октобра у Истанбулу да би разговарале о детаљним питањима.
Портпарол талибана Забихулах Муџахид саопштио је да су се стране сложиле о потпуном и важном прекиду ватре.
Катарско Министарство спољних послова, које је посредовало у разговорима заједно са Турском, саопштило је да су накнадни састанци имали за циљ "да обезбиједе одрживост прекида ватре и провјере његову примјену на поуздан и одржив начин".
Пакистан и Авганистан желе да регулишу односе након што су у сукобима погинуле десетине и рањене стотине људи.
