Трамп: Уништена подморница која је превозила дрогу

Агенције

18.10.2025

21:39

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да је уништена велика подморница која је превозила дрогу намијењену САД.

Он је на мрежи "Трут сошл" објавио да су двојица од четворице "нарко терориста" у подморници убијена током операције.

"Била ми је велика част да уништим веома велику подморницу која је носила дрогу, а која је пловила ка САД добро познатом транзитном рутом за трговину дрогом", написао је Трамп.

Он је рекао да ће двојица преживјелих бити враћена у своје земље поријекла - Еквадор и Колумбију - ради притварања и кривичног гоњења.

Доналд Трамп

Venecuela

narkotici

