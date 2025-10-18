Трамп: Уништена подморница која је превозила дрогу

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп саопштио је да је уништена велика подморница која је превозила дрогу намијењену САД.
Он је на мрежи "Трут сошл" објавио да су двојица од четворице "нарко терориста" у подморници убијена током операције.
"Била ми је велика част да уништим веома велику подморницу која је носила дрогу, а која је пловила ка САД добро познатом транзитном рутом за трговину дрогом", написао је Трамп.
Он је рекао да ће двојица преживјелих бити враћена у своје земље поријекла - Еквадор и Колумбију - ради притварања и кривичног гоњења.
