Ученик брутално претучен у Загребу: "Избио му је четири зуба, сломио нос и вилицу"

У једној загребачкој струковној школи обиљежавање Дана хљеба завршило је бруталним нападом на ученика који је покушао заштитити своје колегице, пише Јутарњи лист.
"У школи су се 8. октобра одржавали Дани хљеба. Мој син је био у ходнику тачно у тренутку када се један ученик дјевојкама које су продавале палачинке задерао да су кур*е. Рекао му је да престане и гурнуо га о зид", испричала је мајка нападнутог ученика инцидент који се догодио током малог одмора.
"Посљедње чега се сјећа је јак ударац у стомак"
Након краја наставе, ученик који је вријеђао дјевојке дочекао је њезина сина у близини школских степеница. Тамо се појавио и његов старији, пунољетни брат. "'Идеш на ударање', ријечи су које му је упутио старији брат", говори мајка младића који је убрзо након те пријетње завршио без свијести, лежећи у локви крви.
Напад се догодио у оближњем парку. Свједочили су му и други ученици који су се тамо случајно или намјерно затекли. Нико од њих није реаговао.
"Дечко из школе га је одмах ударио у главу. Пао је на тло и тамо му је наставио дробити лице. Толико га је снажно ударао да је остао без четири зуба и са сломљеним носом и вилицом. Посљедње чега се сјећа је јак ударац у стомак од којега и данас има модрицу", навела је мајка.
Кад је њен син отворио очи, угледао је једног ученика из своје школе. Он је назвао његову мајку, а касније и помогао претученом колеги да се макне из парка. "Да га ја таквог не видим, тај му је дечко помогао да оду до трговачког центра гдје су у тоалету брисали крв с њега. Такав поломљен и дезоријентиран", нагласила је мајка за Јутарњи лист.
"Нападач је повриједио ногу ударајући моје дијете"
Лице му је, присјећа се на рубу суза, било готово па непрепознатљиво, а психа вјеројатно још у горем стању због крварења из главе. Од силине свих удараца младић се није могао сјетити имена својих укућана.
"Одмах сам га одвела на хитну помоћ и тамо нас је дочекао још један шок. Његов нападач, тај ученик из његове школе, такође је био тамо и то јер је озлиједио ногу ударајући моје дијете", казала је.
"Када сам дошла до њега и питала га зашто ми је тако брутално претукао сина, одговорио је да је то учинио како он сам не би добио батине. А онда и да га ускоро чека професионална борба па му је ово био добар тренинг", додала је.
Осим насилника, на Ребру су били и његов брат, сестра и мајка, а мајка претученог ученика тврди да јој се нико није испричао.
"Он од тога дана није отишао у школу"
"Ноћна мора. Ето, све је то била ноћна мора. Доктор је рекао да мој син хитно мора на операцију, након које су га задржали у болници идућа два дана. Када је дошао дома, јео је данима на сламчицу јер није могао ни пити нити жвакати храну", испричала је мајка, напоменувши да су је звали из школе и нудили мирење.
"Никакво ми мирење не пада на памет након што су ми дијете скоро у лијесу довели дома", поручила је.
"Камере у школи су показале да је мој син први гурнуо тог ученика, али доиста ми није јасно да такав чин ескалира до оволике разине насиља. Он од тога дана није отишао у школу и искрено не знам што се догађа с учеником који га је ударао, нити је ли овај сукоб на ходнику стварно био прави повод овом насиљу или се нешто међу њима догађало и раније", устврдила је.
На полицији је дознала да је нападач њезина дјетета такође пријавио њеног а сина. Зашто, каже, и даље не зна. Помоћ је због проживљене трауме њена породица добила у Савјетовалишту Лука Ритз.
