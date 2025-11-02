Logo

Међународна свемирска станица данас напунила 25 година

02.11.2025

15:01

Међународна свемирска станица данас напунила 25 година
Фото: Unsplash

Међународна свемирска станица данас је напунила 25 година, а човјечанство је 2. новембра 2000. године пронашло дом међу звијездама.

Пионирска група од три свемирска путника тачно прије двије и по деценије стигла је на култну орбиталну станицу у оквиру "Експедиције један".

Од тада није прошао дан а да људско биће није било у свемиру. То значи да 25 година у свемиру непрестано бораве људи који обављају научне експерименте прилагођене микрогравитацији.

Захваљујући Међународној свемирској станици, која кружи око планете на висини од 417 километара, већ четврт вијека човјек има увид у Земљино космичко сусједство.

Гинтер Фелингер

Република Српска

Фелингер се поново огласио: ''Подржавам све пробошњачке и проевропске кандидате као што је Драшко''

Астронаути из цијелог свијета већ 25 година живе и раде заједно да би отворили пут будућим истраживањима свемира, пише "Ју-Ес-Еј тудеј".

Орбиталном лабораторијом заједно управљају свјетске свемирске агенције, укључујући Насу, Роскосмос, Европску свемирску агенцију, Јапанску агенцију за истраживање свемира и Канадску свемирску агенцију.

svemir

svemirska stanica

