Загријавање океана дестабилизује ледене плоче Антарктика

Извор:
СРНА
01.11.2025
14:03
Коментари:0
Раст температуре океана могао би да проузрокује губитак дугорочне стабилности око 60 одсто главних ледених плоча Антарктика до 2300. године, што значајно повећава ризик од глобалног пораста нивоа мора, наведено је у новој студији у часопису "Нејчер".
Аутори су позвали на брзо и одрживо смањење емисије гасова стаклене баште да би се заштитиле свјетске обале.
Такође су упозорили да њихове пројекције могу бити умјерене и да би неке ледене плоче могле да се дестабилизују раније.
Ледене плоче су огромне плутајуће површине леда које дјелују као природне баријере и успоравају ток копненог леда у океан.
Када ове плоче ослабе или се уруше, убрзава се губитак леда са арктичког континента, што је један од главних покретача пораста нивоа мора, преноси агенција Синхуа.
Истраживачи су процијенили стабилност плоча анализирајући комбиноване ефекте атмосферског и океанског загријавања.
Свијет
Напуштене орке, мама и син, изводе трикове у празном базену
Студија је открила да би до 38 од 64 главних ледених плоче Антарктика могло да постане нестабилно до 2300. године. Међутим, већина плоча би остала нетакнута ако би се глобално загријавање ограничило на мање од два степена Целзијусова.
Ако би се ове осјетљиве ледене плоче урушиле, у студији је истакнуто да би ниво мора могао да порасте за 10 метара.
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
02
15
55
15
54
15
51
15
45
Тренутно на програму