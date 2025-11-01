Додик: Српска веома добро разумјела ставове Савјета безбједности

Извор:
01.11.2025
Предсједник Милорад Додик рекао је да је Република Српска веома добро разумјела ставове Савјета безбједности и истакао да је у БиХ дијалог неопходан и да је спреман за разговоре све док се не нађе рјешење или док то не постане бесмислено.
Додик је захвалио Русији која је упорно годинама износила извјештаје Српске на тако високом форуму, Кини која је остала принципијелна у погледу нелегитимности Кристијана Шмита, Америци која досљедно проводи политике њеног предсједника Доналда Трампа.
"Русија и Кина су принципијелне у свом ставу, годинама играју конструктивну улогу и то је реална позиција двије моћне земље", рекао је Додик новинарима у Бањалуци.
Он је додао да се могао чути и став од САД, а представља све оно што је Трамп говорио да се Америка неће мијешати у унутрашње ствари других земаља нити ће проводити мјере интервенционизма.
"Америка у својим ставовима износи да неће градити друге државе и нације, а то значи да домаћи лидери, овдје конститутивни народи, што се одавно није чуло од одређених америчких структура, треба да сједну и то договоре", рекао је Додик.
Истакао је да Република Српска разумије да је дијалог неопходан.
"Ми га желимо, ми смо спремни и преспремни да разговарамо и разговараћемо све док се не нађе рјешење или док то не постане потпуно бесмислено", рекао је Додик.
Захвалио је и Србији за коју је истакао да је била веома прецизна и јасна, нагласивши да је и Хрватска дала свој став који одговара, а то је да у БиХ само може постојати равноправност и равноправан дијалог.
Додик је указао на значајну промјену ставова од прије шест мјесеци, годину дана у погледу схватања једне реалности, а не приклањања једној страни.
"Не може се држава градити рушењем устава као што је то рађено до фебруара, не може се држава градити тако што ће се наметнути доминација једних над другима што је неодрживо, али највећа ствар која је најжалоснија за БиХ што Бошњаци, муслимани, уопште не разумију тренутак нити имају политичку елиту која то може да уради", рекао је Додик.
Он је истакао да они остају заробљени у свом стереотипу у коме мисле да је ово неки тренутак бијеса када ће се поново вратити неки њихови фаворити и наметнути њихово рјешење.
"То је немогуће", нагласио је Додик.
Према његовим ријечима, ЕУ је заглибљена у својим проблемима, мораће да даје одговоре да ли сматра да ли је то што Шмит ради у оквиру правног насиља, како то воле да кажу, или да ли је то правно одрживо.
"Од тог одговора ће зависити наши разговори које ћемо имати са разним структурама", закључио је Додик.
