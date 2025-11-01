Logo

Орбан: Туск напада Мађарску због проблема код куће

01.11.2025

13:17

Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Пољски премијер Доналд Туск покренуо је још један напад на Мађарску зато што је у великим проблемима код куће, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан и поручио да његов народ одбија да постане вазал Брисела.

"Његова странка је изгубила предсједничке изборе, његова влада је нестабилна, а он заостаје у анкетама. Заједно са Манфредом Вебером /предсједник Европске народне странке у Европском парламенту/, постао је један од најгласнијих ратних хушкача у Европи", објавио је Орбан на "Иксу".

Он је додао да Тускова ратна политика пропада тако што Украјини понестаје европског новца, а пољски народ је уморан од рата.

"Не може да промијени курс јер је Пољску претворио у вазала Брисела. Сада је у паници, прогони своје политичке противнике и критикује став Мађарске за мир у покушају да одврати пажњу од својих домаћих проблема. Ово је тако тужно", навео је мађарски премијер.

Орбан је додао да историјско пријатељство Мађарске и Пољске заслужује боље и да он не може и неће да подржи Тускове ратне хушкаче.

"Мађарска слиједи други пут - пут мира. Мађарски народ одбија да постане вазал Брисела. Вријеме је да господин Туск ово прихвати и да гледа своја посла", закључио је Орбан.

