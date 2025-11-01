Logo

Русима стигли нови авиони, ево шта одликује "најуспјешнијег ловца на свијету"

01.11.2025

11:33

Русима стигли нови авиони, ево шта одликује "најуспјешнијег ловца на свијету"

"Ростех" је испоручио руској војсци још једну партију ловаца Су-35С, саопштили су из ове државне корпорације на свом Телеграм каналу.

"Произвођачи авиона су повећали темпо испорука савремених борбених авиона за потребе Министарства одбране Русије. То се односи и на Су-35С - тренутно најуспјешнијег савременог ловца на свијету", наводи се у саопштењу за РИА Новости.

Према подацима "Ростеха", авион је опремљен најсавременијом опремом и оружјем дугог домета, што је резултирало тиме да је до сада уништио бројне непријатељске ваздушне циљеве противника.

"Може ефикасно да завлада ваздушним пространством, уништава копнене и надводне циљеве, како дању, тако и ноћу, у једноставним и сложеним временским условима", додају из прес-службе.

Један од пилота Су-35С нагласио је да се овај борбени авион показао као изузетно поуздан и способан да изврши готово сваки задатак у оквиру Специјалне војне операције.

Су-35С је ловац генерације 4++, конструисан уз примјену појединих технологија пете генерације. Опремљен је новим комплексом авионике и радарским системом са фазном антенском решетком, који омогућава откривање циљева на већој даљини и истовремено праћење и гађање више већег броја мета.

На авион су уграђени нови мотори са повећаном снагом потиска, који му омогућавају да развије брзину до 2.500 километара на сат и понесе осам тона борбеног терета.

Подсјетимо, начелник одјељења за комуникације Ваздухопловних снага Украјине Јуриј Игнат недавно је изјавио да украјинско ваздухопловство не може да се супротстави руским ловцима Су-35, и да чак ни амерички ловци Ф-16 не могу да се такмиче са њима.

Сухој

Русија

