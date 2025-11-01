Logo

Ураган "Мелиса" однио око 50 живота

Фото: Tanjug / AP

Ураган "Мелиса" коначно напушта подручје Кариба након што је током претходних дана на Јамајци, Хаитију и Куби изазвао разарање у којем је погинуло око 50 људи.

Ураган је у уторак погодио Јамајку огромном снагом као олуја пете категорије, а становници још процјењују штету.

Најтеже је погођено мјесто Блек Ривер, гдје је уништено око 90 одсто објеката. Становници кажу да су остали сами и да се боре за преживљавање, преноси Би-Би-Си.

Више од 60 одсто Јамајке остало је без струје, а готово половина водоводних система не функционише.

илу-турска-01112025

Свијет

Турска: Изречено 11 казни доживотног затвора због пожара у хотелу

Помоћ из иностранства почела је да стиже на главни аеродром у Кингстону, али мањи регионални аеродроми у областима гдје је хуманитарна помоћ најпотребнија и даље су само дјелимично оперативни.

Ова олуја била је једна најснажнијих икада забиљежених.

Према студији Империјал колеџа у Лондону, вјероватноћа за овакве непогоде повећана је четири пута због климатских промјена изазваних људским дјеловањем.

Ураган Мелиса

Karibi

