Ураган "Мелиса" однио око 50 живота

Извор:
СРНА
01.11.2025
11:14
Коментари:0
Ураган "Мелиса" коначно напушта подручје Кариба након што је током претходних дана на Јамајци, Хаитију и Куби изазвао разарање у којем је погинуло око 50 људи.
Ураган је у уторак погодио Јамајку огромном снагом као олуја пете категорије, а становници још процјењују штету.
Најтеже је погођено мјесто Блек Ривер, гдје је уништено око 90 одсто објеката. Становници кажу да су остали сами и да се боре за преживљавање, преноси Би-Би-Си.
Више од 60 одсто Јамајке остало је без струје, а готово половина водоводних система не функционише.
Помоћ из иностранства почела је да стиже на главни аеродром у Кингстону, али мањи регионални аеродроми у областима гдје је хуманитарна помоћ најпотребнија и даље су само дјелимично оперативни.
Ова олуја била је једна најснажнијих икада забиљежених.
Према студији Империјал колеџа у Лондону, вјероватноћа за овакве непогоде повећана је четири пута због климатских промјена изазваних људским дјеловањем.
