Најмање 13 људи погинуло у клизишту у Кенији

Најмање 13 људи погинуло је у клизишту у Рифтској долини на западу Кеније након обилних киша, саопштила је полиција.
Деветнаест људи је спасено, а непознат број је нестао, рекао је Ројтерсу командант полиције округа Елгејо-Мараквет Питер Мулинге.
Кенијски министар унутрашњих послова Кипчумба Муркомен изјавио је да су војни и полицијски хеликоптери распоређени да помогну у спасилачким напорима.
Стотине људи погинуле су током посљедњих година у клизиштима и поплавама у Кенији, а научници кажу да климатске промјене узрокују интензивније и чешће екстремне временске непогоде.
