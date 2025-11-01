Logo

Најмање 13 људи погинуло у клизишту у Кенији

Извор:

СРНА

01.11.2025

12:20

Најмање 13 људи погинуло у клизишту у Кенији
Фото: Pixabay

Најмање 13 људи погинуло је у клизишту у Рифтској долини на западу Кеније након обилних киша, саопштила је полиција.

Деветнаест људи је спасено, а непознат број је нестао, рекао је Ројтерсу командант полиције округа Елгејо-Мараквет Питер Мулинге.

Кенијски министар унутрашњих послова Кипчумба Муркомен изјавио је да су војни и полицијски хеликоптери распоређени да помогну у спасилачким напорима.

Хроника

Шокантни детаљи: Малољетницама пријећено затвором ако проговоре, ово је тражено од њих

Стотине људи погинуле су током посљедњих година у клизиштима и поплавама у Кенији, а научници кажу да климатске промјене узрокују интензивније и чешће екстремне временске непогоде.

