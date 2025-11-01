Невјероватно: Кинези створили робо-диносаурусе

01.11.2025
Остварење дјечјег сна или почетак научнофантастичног филма? Чини се да је и једно и друго, јер диносауруси покретани вјештачком интелигенцијом постају стварност.
Неколико кинеских компанија за роботику, лидера у глобалној производњи, одлучило је да оживи праисторијске звјери и створи јединствени спектакл, пише Футуризам .
Компанија Јуеђианг Технолоџи Ко, познатија као Добот, представила је своју верзију робота, названу Синосауроптерикс, по пернатом двоножном месождерском диносаурусу кога су открили кинески фармери 1996. године. Према писању листа „Саут Чајна Морнинг Пост“, роботска верзија хода на двије ноге, има оптичке сензоре и унапријед програмиране покрете.
Концепт је представљен у промотивном видеу који је постао виралан на Доујину, кинеској верзији ТикТока. У њему, готово прави синосауроптерикс ноћу лута музејем, опремљен пернатом кожом која, како кажу, може да се промени тако да робот представља друга створења из далеке прошлости.
Очекује се да ће Доботов грабљивац пронаћи своју примену у интеракцији са дјецом у музејима и образовним центрима, којих у Кини нема мањка.
Т-Рекс за Ноћ вештица
У међувремену, конкуренција не спава. LimX Dynamics је подјелио видео свог робота TRON1, прикладно „обученог“ као Т-Рекса за Ноћ вјештица. Иако није робот направљен наменски да буде диносаурус, попут Добота, снимак приказује двоножног гмизавца како успјешно одолева гурању, стабилизује се и контролисано шета градом.
Робо-диносауруси су најновији изданак невјероватно плодне кинеске индустрије роботике. Годинама је кинески сектор роботике био фокусиран на индустријску аутоматизацију, али са растућом популарношћу ове технологије, почео је да се шири у потрошачку и образовну сферу. На примјер, мале продавнице које у потпуности воде роботи све се више шире у Пекингу.
С обзиром на склоност Кине ка стварању вјештачких острва, можда је само питање времена када ћемо видети прави Јурски парк.
