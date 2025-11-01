Расе паса који ријетко лају

01.11.2025
21:57
Коментари:0
Мада су пси наши најбољи пријатељи, њихово лајање понекад може бити иритантно, посебно у стамбеним зградама.
Иако сви пси лају, одређене расе су по природи тихе, чак и у ситуацијама које другим псима стварају анксиозност.
Према порталу The Spruce Pets, пси који ретко лају пуни су самопоуздања и држе се рутине, због чега се осећају сигурно у својој околини.
Стручњаци су ових седам пасмина означили као најтише:
Авганистански хрт
Хртови су међу најтишим расама паса. Они су опуштени и веома везани за своје власнике. Лају када осећају анксиозност, јер су одвојени од својих власника, али тај проблем може се решити уз помоћ тренера за псе. Познати по својој тихој и независној природи, авганистански хртови су заиграни и нежни према својим власницима. Њихово свиленкасто крзно, међутим, захтева свакодневну негу, а знају да буду и тврдоглави, због чега нису идеални за свако домаћинство.
Друштво
Грађани траже трајно рјешавање проблема паса луталица
Акита
Аките су изврсни чувари и лају само када упозоравају на опасност. Вежу се за мали број људи и могу бити резервисане према странцима. Доследан тренинг кључан је за ову расу.
Басењи
Басењи је једна од најстаријих пасмина паса, а познати су по томе што производе звукове који подсећају на јодловање. Иако су већину времена тихи, производиће звуке када су узбуђени.
Ово је јако енергична раса која се препоручује искусним власницима.
Друштво
Хуманост на дјелу: Чланови Горске службе спасили пса заглављеног на стијенама
Чау Чау
Чау Чау пси по природи су самостални и изгледају као медведићи. Лају само када осете опасност. На први поглед се могу чинити агресивнима, али то је зато што су заштитнички настројени према својим власницима.
Кавалирски шпанијел краља Чарлса
Иако су већину времена тихи, ови пси лају када се осете запостављенима и траже вашу пажњу. Не смеју да буду сами дуже време, јер ће почети да лају.
Шиба Ину
Тихи и резервисани, ови пси су веома одани својим власницима. Потребна им је умерена количина вежбања. Препоручују се искључиво искусним власницима, јер их је тешко дресирати због њиховог независног и тврдоглавог карактера, преноси Глас Српске.
Занимљивости
3 ч0
Занимљивости
7 ч0
Занимљивости
9 ч0
Занимљивости
12 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму