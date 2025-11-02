Logo

Дјечак брутално претучен Загребу: Школа га након тога звала на мирење?!

02.11.2025

13:48

Дјечак брутално претучен Загребу: Школа га након тога звала на мирење?!
Фото: АТВ

У једној стручној школи у Загребу дошло је до инцидента. који се касније претворио у прави ужас, када је један ученик брутално претукао другог.

''У школи су се 8. октобра одржавали Дани хљеба. Мој син је био у ходнику тачно у тренутку када се један ученик дјевојкама које су продавале палачинке задерао да су кур*е. Рекао му је да престане и гурнуо га о зид'', присјећа се мајка из Загреба инцидента на малом одмору..

насиље-вршњачко насиље

Регион

Двојица ученика претукли вршњака у школском тоалету, док су остали снимали и навијали

Након краја наставе, ученик који је вријеђао дјевојке дочекао је њеног сина у близини школских степеница. А тамо се појавио и његов старији, пунољетни брат. Идеш на ударање – ријечи су које му је упутио старији брат, говори мајка младића који је убрзо након те пријетње завршио без свијести, лежећи у локви крви.

Остао без четири зуба

''Брутално насиље одвило се у парку. Свједочили су му и други ученици који су се тамо случајно или намјерно затекли. Нитко од њих није реаговао. Дечко из школе га је одмах ударио у главу. Пао је на тло и тамо је наставио да му дроби лице. Толико га је снажно ударао да је остао без четири зуба и са сломљеним носом и вилицом. Посљедње чега се сјећа је јак ударац у стомак од којег и данас има модрицу'', говори дубоко потресена жена.

''Када је њен син отворио очи, угледао је једног ученика из своје школе. Он је назвао његову мајку, а касније и помогао претученом другу да се склони из парка. Да га ја таквог не видим, тај дечко му је помогао да оду до тржног центра, где су у тоалету брисали крв с њега. Такав поломљен и дезоријентисан'', рекла је мајка која је скоро пала с ногу када га је тамо угледала.

Дјечак-насиље над дјецом-260925

Регион

Основцу вршњаци лупали главу о умиваоник у школи: Мајка откриле језиве детаље насиља

Лице му је, присјећа се на рубу суза, било готово па непрепознатљиво, а психа вјероватно у још горем стању од главе која није престајала да крвари. Од силине свих удараца, младић није могао да се сјети имена својих укућана. Одмах сам га одвела у Хитну помоћ и тамо нас је дочекао још један шок. Његов нападач, тај ученик из његове школе, такође је био тамо и то јер је повриједио ногу ударајући моје дијете – ужаснуто говори.

Када је дошла до њега и питала га зашто јој је тако брутално претукао сина, он је одговорио да је то учинио како он сам не би добио батине. А онда и да га ускоро чека професионална борба па му је ово “био добар тренинг”.

илу-полиција-њемачка-28092025

Свијет

Ученик (15) избо ножем вршњака, полиција га савладала у школском дворишту

Данима јео на сламчицу

Осим насилника, на у Хитној помоћи су били и његов брат, сестра и мајка, а мајка претученог дјечака тврди да јој се нико ни у једном тренутку није извинио.

''Ноћна мора. Ето, све је то била ноћна мора. Доктор је рекао да мој син хитно мора на операцију, након које су га задржали у болници идућа два дана. Када је дошао кући, јео је данима на сламчицу јер није могао ни пити нити жвакати храну'', каже мајка и открива да су је након хорора звали из синовљеве школе и нудили мирење.

Учионица

Хроника

Хаос у бањалучкој школи: Вршњака ударио боксером

Она је то одбила.

''Никакво јој мирење не пада на памет након што су јој дијете скоро у ковчегу довели кући, искрено ће. Камере у школи су показале да је мој син први гурнуо тог ученика, али заиста ми није јасно да такав чин ескалира до оволике разине насиља. Он од тога дана није отишао у школу и искрено не знам што се догађа с учеником који га је ударао, нити да ли је овај сукоб на ходнику заиста био прави повод овом насиљу или се нешто међу њима догађало и раније'', пита се и данас мајка.

У полицији је сазнала да је нападач њеног дјетета такође пријавио њеног сина. Зашто, каже, и даље не зна. Помоћ је због проживљене трауме њена породица добила у Савјетовалишту Лука Ритз, а како да настави са животом и даље не зна, пише Јутарњи лист.

