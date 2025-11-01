Албански криволовци напали црногорске чуваре на Скадарском језеру

01.11.2025
17:17
Коментари:0
На Скадарском језеру, албански криволовци напали су припаднике Службе заштите Националног парка Скадарско језеро.
Руководилац Службе заштите Националног парка Скадарско језеро, Вук Саичић, саопштио је да су јуче надзорници нападнути од стране албанских држављана на граници са Албанијом.
Он је рекао да су на Скадарском језеру у току појачане активности, те да Служба заштите контролише велики број пловила и предузима мjере против људи који пецају електричним конверторима, преноси РТЦГ .
''У јучерашњим активностима, граничари су нападнути од стране албанских држављана'', објавио је Саичић на друштвеним мрежама.
