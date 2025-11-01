Logo

Албански криволовци напали црногорске чуваре на Скадарском језеру

01.11.2025

17:17

Коментари:

0
Албански криволовци напали црногорске чуваре на Скадарском језеру
Фото: Facebook/@Vuk Saicic/screenshot

На Скадарском језеру, албански криволовци напали су припаднике Службе заштите Националног парка Скадарско језеро.

Руководилац Службе заштите Националног парка Скадарско језеро, Вук Саичић, саопштио је да су јуче надзорници нападнути од стране албанских држављана на граници са Албанијом.

Он је рекао да су на Скадарском језеру у току појачане активности, те да Служба заштите контролише велики број пловила и предузима мjере против људи који пецају електричним конверторима, преноси РТЦГ .

''У јучерашњим активностима, граничари су нападнути од стране албанских држављана'', објавио је Саичић на друштвеним мрежама.

Подијели:

Тагови:

Skadarsko jezero

Albanci

krivolov

krivolovci

napad

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ухапшени док су чекали дивљач на нишану

Хроника

Ухапшени док су чекали дивљач на нишану

5 мј

0
Три Требињца ухваћена у криволову на дивљу свињу

Хроника

Три Требињца ухваћена у криволову на дивљу свињу

5 мј

0
Криволовци напали заштитаре на Скадарском језеру

Регион

Криволовци напали заштитаре на Скадарском језеру

1 год

0
Osujećen pokušaj krivolova na jezeru Drenova

Хроника

Osujećen pokušaj krivolova na jezeru Drenova

2 год

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Мушкарац се предозирао, ухапшен дилер

3 ч

0
Нова хапшења због напада у Подгорици: Двојица Азербејџанаца покушали да побјегну из Црне Горе

Регион

Нова хапшења због напада у Подгорици: Двојица Азербејџанаца покушали да побјегну из Црне Горе

5 ч

0
Са 3,49 промила возио трактор без возачке дозволе

Регион

Са 3,49 промила возио трактор без возачке дозволе

7 ч

0
Жена (70) преварена за 5.000 евра, наводно платила кћеркину операцију

Регион

Жена (70) преварена за 5.000 евра, наводно платила кћеркину операцију

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

56

Сјајан почетак новембра: Ове хороскопске знакове очекују срећа, успјех и богатство

19

39

Ђина Џиновић поново у центру пажње

19

38

Двије саобраћајне незгоде код петље Подлугови, саобраћај успорен

19

30

Забрана телефона у школама – потребна мјера или престрога одлука?

19

25

Берковићи: Плодна земља, честити људи, а скоро непостојећа улагања у ову општину

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner