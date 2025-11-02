Logo

Ухапшен осуђени убица Никола Ивовић

02.11.2025

12:34

Ухапшен осуђени убица Никола Ивовић

Осуђени бјегунац Никола Ивовић ухапшен је у Херцег Новом, саопштено је "Вијестима" из Управе полиције.

Ивовић и Душан Шиљ осуђени су на по 17 година и шест мјесеци затвора због убиства Стефана Шаровића.

Шаровић је убијен 6. јуна 2019. године у Херцег Новом, а окривљенима за тај злочин притвор је укинут у новембру 2023. године, због недоношења првостепене пресуде у законском року.

Обојица су од тада у бјекству.

Хроника

Правни апсурди: Ивовић изручен Црној Гори, па оптужен за фалсификовање исправе

Из Управе полиције казали су да су осим осуђеног за убиство ухапсили и Виторија Шуковића и Срђана Љубисављевића.

Полицијски службеници Регионалног центра безбједности “Југ”, Одјељења безбједности Херцег Нови су, предузимајући интензивне активности на лоцирању лица за којима су расписане потјернице, а поступајући на основу оперативних података, лоцирали и лишили слободе лице Н. И. (35) из Херцег Новог који се потражује због издржавања казне затвора у трајању од 17 година, на коју је осуђен правоснажном пресудом Вишег суда у Подгорици због кривичног дјела убиство у саизвршиластву, које је извршено у Херцег Новом 6. јуна 2019. године, на штету С. Ш. - казали су из УП, преносе "Вијести".

Објаснили су да је Новљанин Шуковић (29) ухапшен по основу расписане националне потјернице, због издржавања казне затвора од три године и шест мјесеци по правоснажној пресуди Вишег суда у Подгорици због више кривичних дјела разбојништва која су у претходном периоду извршена на подручју Херцег Новог.

''Ова лица су лоцирана у једном стану у том граду, власништво трећег лица - С. Љ. (46), држављанин Републике Србије, који је лишен слободе због сумње да је извршио кривично дјело помоћ учиниоцу након извршеног кривичног дјела и он ће у законском року бити приведен поступајућем тужиоцу на даљу надлежност'', казали су из УП.

Регион

Нова хапшења због напада у Подгорици: Двојица Азербејџанаца покушали да побјегну из Црне Горе

Истичу да ће двојица осуђених у току дана бити спроведена на издржавање затворских казни у УИКС.

''Ова активност још једном потврђује да службеници Управе полиције, континуирано, неселективно и одлучно предузимају активности на лоцирању и лишавању слободе лица која се потражују на националном и међународном нивоу за најтежа кривична дјела. Наглашавамо да ће сва лица која пружају логистичку подршку лицима за којима се трага бити процесуирана у складу са законом. Службеници Управе полиције настављају активности на лоцирању и лишењу слободе истакнутих чланова и вођа организованих криминалних група'', казали су из УП.

Црна Гора

Nikola Ivović

Herceg Novi

