У Сјеверној Македонији данас други круг избора за градоначелнике

02.11.2025

У Сјеверној Македонији данас други круг избора за градоначелнике

Грађани Сјеверне Македоније данас гласају за градоначелнике у другом кругу осмих локалних избора од стицања независности.

Право гласа у другом кругу има 1.013.375 бирача, који гласају на 1.771 бирачком месту у 32 општине и граду Скопљу, преноси "Слободен Печат".

У првом кругу локалних избора, одборници су изабрани у 79 општина и за Град Скопље, ау 44 општине градоначелници су добили већину гласова и већ су им уручене одлуке о преузимању нових функција.

glasanje izbori

Регион

Почели локални избори у Сјеверној Македонији

У општини Шуто Оризари на три бирачка мјеста понављају се избори за чланове вијећа због неправилности у првом кругу гласања, одржаном 19. октобра.

У општинама у којима се одржава други круг избора за градоначелнике, прво гласају болесни и немоћни, као затвореници и лица у кућном притвору, чије су пријаве општинске изборне комисије прихватиле.

Sjeverna Makedonija

izbori

gradonačelnici

