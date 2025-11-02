У Сјеверној Македонији данас други круг избора за градоначелнике

Извор:
Грађани Сјеверне Македоније данас гласају за градоначелнике у другом кругу осмих локалних избора од стицања независности.
Право гласа у другом кругу има 1.013.375 бирача, који гласају на 1.771 бирачком месту у 32 општине и граду Скопљу, преноси "Слободен Печат".
У првом кругу локалних избора, одборници су изабрани у 79 општина и за Град Скопље, ау 44 општине градоначелници су добили већину гласова и већ су им уручене одлуке о преузимању нових функција.
У општини Шуто Оризари на три бирачка мјеста понављају се избори за чланове вијећа због неправилности у првом кругу гласања, одржаном 19. октобра.
У општинама у којима се одржава други круг избора за градоначелнике, прво гласају болесни и немоћни, као затвореници и лица у кућном притвору, чије су пријаве општинске изборне комисије прихватиле.
