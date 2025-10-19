Logo

Почели локални избори у Сјеверној Македонији

19.10.2025

09:17

Почели локални избори у Сјеверној Македонији
Фото: Танјуг/АП

У Сејверној Македонији данас (19.октобра) одржава се први круг локалних избора, а бирачка мјеста отворена су у 7 часова.

У суботу су већ први гласали болесни, немоћни, затвореници и лица у притвору.

Данас ће бирачка мјеста бити отворена до 19 часова.

Ово су осми локални избори од стицања независности земље и четврти на којима се бирају градоначелници и одборници у 80 општина и граду Скопљу.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Могуће је да пријевремени избори уопште не буду одржани

Право гласа има 1.832.415 грађана регистрованих у бирачком списку.

На локалним изборима има укупно 309 кандидата за градоначелника, што је за 10 кандидата више у поређењу са бројем кандидованих 2021. године, када их је било 299.

Највећи број кандидата за градоначелника - 683 - забиљежен је на првим локалним изборима 1996. године, а најмањи на локалним изборима 2017. године - њих 257.

Главни град Скопље има највише кандидата за градоначелника, укупно 16, од којих је само једна жена, преносе локални медији.

CIK BIH Centralna izborna komisija

Република Српска

Погледајте редослијед политичких субјеката на гласачком листићу

Слиједе Прилеп и Струга са по девет кандидата и Битољ са осам кандидата.

У више од четвртине општина - укупно 21 општини, укључујући Штип, Кратово и Криву Паланку - постоје два кандидата за градоначелника, преноси Тањуг.

Према родној заступљености, од укупног броја кандидата за градоначелнике на локалним изборима 2025. године, 89,64 одсто су мушкарци, а 10,35 одсто жене.

Резултати првог круга избора очекују се око поноћи.

