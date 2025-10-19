Почели локални избори у Сјеверној Македонији

У суботу су већ први гласали болесни, немоћни, затвореници и лица у притвору.

Данас ће бирачка мјеста бити отворена до 19 часова.

Ово су осми локални избори од стицања независности земље и четврти на којима се бирају градоначелници и одборници у 80 општина и граду Скопљу.

Право гласа има 1.832.415 грађана регистрованих у бирачком списку.

На локалним изборима има укупно 309 кандидата за градоначелника, што је за 10 кандидата више у поређењу са бројем кандидованих 2021. године, када их је било 299.

Највећи број кандидата за градоначелника - 683 - забиљежен је на првим локалним изборима 1996. године, а најмањи на локалним изборима 2017. године - њих 257.

Главни град Скопље има највише кандидата за градоначелника, укупно 16, од којих је само једна жена, преносе локални медији.

Слиједе Прилеп и Струга са по девет кандидата и Битољ са осам кандидата.

У више од четвртине општина - укупно 21 општини, укључујући Штип, Кратово и Криву Паланку - постоје два кандидата за градоначелника, преноси Тањуг.

Према родној заступљености, од укупног броја кандидата за градоначелнике на локалним изборима 2025. године, 89,64 одсто су мушкарци, а 10,35 одсто жене.

Резултати првог круга избора очекују се око поноћи.