Ледо повлачи производ са тржишта, купцима савјетује да га не конзумирају
Фото: Ledo.hr

Компанија Ледо позвала је све купце који су купили Њоке из серије Л:250312 са роком трајања до 12. марта 2026. да их не конзумирају, него да их врате, јер постоји опасност од постојања комадића метала у њима.

Наиме, Ледо плус д.о.о. Загреб самоиницијативно је и из предострожности опозвао производ Њоки Премиум од 500 грама због могућег присуства комадића метала у садржају, саопштили су из Државног инспектората.

Ледо њоке
Ледо њоке

Повлачење се односи искључиво на њоке с роком трајања 12. март 2026. и серијом производње (Л:250312), који су јасно истакнути на полеђини паковања, преноси Вечерњи.хр.

Њоке производи Фриком д.о.о., а на тржиште ставља Ледо плус д.о.о. разлог опозива је потенцијална присутност страног тијела у производу металног поријекла. Предузете су све потребне превентивне мјере и додатне безбједносне провјере како би се утврдиле све околности те спријечило понављање сличне ситуације, навели су из Леда.

Купци који су купили овај производ треба да га врате у трговину у којој су купили, уз рачун, или могу да се јаве путем мејл на ledo@ledo.hr, уз фотографију производа на којој су јасно видљиви серија производње и рок трајања.

