Нови снимци језивог напада у Сиднеју: Нападачи пуцали директно у људе

14.12.2025
На друштвеним мрежама појавили су се нови снимци терористичког напада на Бонди Бичу у Сиднеју, у којем је убијено најмање 12 особа.
Видео-материјал приказује тренутке када један од нападача директно пуца у људе, након чега се појављује млађи нападач који такође пуца, а потом бјежи са мјеста догађаја.
Како су за Скај њуз навели стручњаци, млађи нападач, за кога се зна да је Навид Акрам, користио је спортску пушку марке "Ругер" опремљену рефлекторским нишаном. Други нападач користио је полуаутоматску сачмарицу, такође са рефлекторским нишаном.
Sky News has obtained footage of the gunmen around Bondi Beach during the terror attack.— Sky News (@SkyNews) December 14, 2025
One of the gunmen has been named as 24-year-old Naveed Akram. pic.twitter.com/XDU83ZuAhx
Експерти истичу да комбинација оружја и нишана указује на планиран и координисан напад, што додатно наглашава озбиљност трагедије.
Полиција Новог Јужног Велса наставља истрагу, а снимци са терена користе се као кључни доказ у утврђивању детаља напада и идентитета учесника.
Drone footage of terrorist attack occurred at Sydney's Bondi Beach during a Hanukkah celebration organized by the local Jewish community. pic.twitter.com/RNFS9zHmBk— NextMinute News (@nextminutenews7) December 14, 2025
У нападу је коришћено и треће оружје, али још увијек није познато о ком оружју је ријеч.
Подсјетимо, најмање 12 људи је убијено у пуцњави на плажи Бонди у Сиднеју, укључујући и једног нападача.
Пуцњава је званично проглашена терористичким чином и догодила се током прославе јеврејског празника Ханука.
