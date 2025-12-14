Logo
Large banner

Нови снимци језивог напада у Сиднеју: Нападачи пуцали директно у људе

Извор:

Б92

14.12.2025

18:53

Коментари:

0
Нови снимци језивог напада у Сиднеју: Нападачи пуцали директно у људе
Фото: Tanjug/AP/Mark Baker

На друштвеним мрежама појавили су се нови снимци терористичког напада на Бонди Бичу у Сиднеју, у којем је убијено најмање 12 особа.

Видео-материјал приказује тренутке када један од нападача директно пуца у људе, након чега се појављује млађи нападач који такође пуца, а потом бјежи са мјеста догађаја.

Како су за Скај њуз навели стручњаци, млађи нападач, за кога се зна да је Навид Акрам, користио је спортску пушку марке "Ругер" опремљену рефлекторским нишаном. Други нападач користио је полуаутоматску сачмарицу, такође са рефлекторским нишаном.

Експерти истичу да комбинација оружја и нишана указује на планиран и координисан напад, што додатно наглашава озбиљност трагедије.

Полиција Новог Јужног Велса наставља истрагу, а снимци са терена користе се као кључни доказ у утврђивању детаља напада и идентитета учесника.

У нападу је коришћено и треће оружје, али још увијек није познато о ком оружју је ријеч.

Подсјетимо, најмање 12 људи је убијено у пуцњави на плажи Бонди у Сиднеју, укључујући и једног нападача.

Пуцњава је званично проглашена терористичким чином и догодила се током прославе јеврејског празника Ханука.

Подијели:

Тагови:

Аустралија

Пуцњава

Sidnej

Терористички напад

snimak

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Приведене још двије особе због пуцњаве на плажи у Аустралији

Свијет

Приведене још двије особе због пуцњаве на плажи у Аустралији

2 ч

0
Ахмед ал Ахмед разоружава терористу у Сиднеју

Свијет

Голорук зауставио терористу! Ово је херој којег слави Аустралија

5 ч

0
Цвијановићева осудила напад у Сиднеју: ''Српска стоји чврсто уз пријатељски јеврејски народ''

Република Српска

Цвијановићева осудила напад у Сиднеју: ''Српска стоји чврсто уз пријатељски јеврејски народ''

6 ч

0
Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

Свијет

Пуцњава у Аустралији - терористички напад на празник Хануке

8 ч

0

Више из рубрике

Приведене још двије особе због пуцњаве на плажи у Аустралији

Свијет

Приведене још двије особе због пуцњаве на плажи у Аустралији

2 ч

0
Пољска полиција открила тајни пролаз: Више од 180 миграната ушло у ЕУ кроз тунел скривен шуми

Свијет

Пољска полиција открила тајни пролаз: Више од 180 миграната ушло у ЕУ кроз тунел скривен шуми

3 ч

0
Сијарто: Пољска намјерава да изазове рат Европе са Русијом

Свијет

Сијарто: Пољска намјерава да изазове рат Европе са Русијом

3 ч

0
За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

Свијет

За вртаче у Турској кажу да су библијско пророчанство: "Бог се креће"

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

44

Мила Чечавац (5) из Дервенте болује генетске болести - изградња центра олакшала би свакодневницу

20

43

Невоље у рају: Три роботаксија потпуно блокирала улицу

20

42

Двојац оптужен за фингирање саобраћајне незгоде како би преварили осигурање

20

24

Оригинална прича о Стјуарту Малом је много чуднија и језивија ​​него што мислите

20

20

Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner