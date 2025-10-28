Logo

Двојица ученика претукли вршњака у школском тоалету, док су остали снимали и навијали

Извор:

Танјуг

28.10.2025

15:33

Коментари:

0
Двојица ученика претукли вршњака у школском тоалету, док су остали снимали и навијали
Фото: АТВ

Двојица ученика једне основне школе у Загребу брутално су претукли вршњака у школском тоалету, док су се друга дјеца смијала, снимала и навијала.

Овај нови случај вршњачког насиља догодио се у понедјељак у једној основној школи у Загребу.

Портал Данас сазнаје да су двојица ученика 8. разреда тукла вршњака.

Мајка нападнутог дјечака је порталу потврдила да су њеног сина у понедјељак поподне претукли у школском тоалету.

Дјечак-насиље над дјецом-260925

Регион

Основцу вршњаци лупали главу о умиваоник у школи: Мајка откриле језиве детаље насиља

''Напала су га двојица. Ударали су га шакама, тукли главом о умиваоник и набијали у зид. Разредни ме тада назвао и отишли смо на хитну. То су двојица који мог сина већ дуго зезају'', казала је мајка која жели да остане анонимна.

Из ПУ загребачке огласили су се у вези инцидента, тврде, до овог тренутка нису имали сазнања о наведеном догађају у просторијама школе.

''У сарадњи с васпитно образовном установом полицијско поступање журно иде у смеру утврђивања свих околности догађаја и учесника због спровођења криминалистичког истраживања'', саопштено је из полиције.

Што се тиче физичког стања нападнутог дјечака, засад није ништа озбиљно, рекла је његова мајка.

policija hrvatska

Регион

Пијани отац запалио сина, познато здравствено стање младића

Хелена Анчић, предсједница удружења "Родитељи за дјецу" и организаторка протеста против насиља у Дубрави и Сесветама једна је од првих којој се огорчена мајка јавила.

''Док је све то трајало, врата од WЦ-а су се отворила и тамо је стајало 20 до 30 деце. Будући да је био одмор, сви су се смејали, снимали и навијали. Нико није прискочио у помоћ дјетету. Што је поражавајуће за наше друштво'', истиче Анчић.

вршњачко насиље

Школа

dječak

16

24

Након вјенчања, Ана и Рале ће живјети у овој луксузној вили на Авали

16

19

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

16

19

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

16

12

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

16

10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

