У Колашину откривен споменик митрополиту Амфилохију

Извор:
Телеграф
28.10.2025
14:28
Коментари:0
У дворишту цркве Светог Димитрија у Колашину данас је откривен споменик покојном митрополиту црногорско-приморском Амфилохију Радовићу.
Споменик је освештао митрополит црногорско-приморски Јоаникије, а свечаности су присуствовали између осталих и предсједник Општине Колашин Пеко Бакић и академик и књижевник Матија Бећковић.
Република Српска
Кошарац: Иванић остаје опозиционар који ужива у привилегијама и скровиштима
Митрополит Јоаникије данас је одликовао највећим одликовањем Митрополије црногорско-приморске академика и књижевника Матију Бећковића "за нови замах српској поезији и борбу непрестану за очување косовског и Његошевог завета", преносе подгоричке Вијести.
Подизање споменика иницијатива је Митрополије црногорско-приморске, а финансијску подршку пружила је Општина Колашин, која је 2023. године у ту сврху опредијелила 50.000 евра из локалног буџета.
У питању је бронзана статуа висине 2,5 метра, постављена на гранитном постаменту од 1,28 метара, тако да је укупна висина спомен-обележја 3,78 метара.
Како је писало у Приједлогу одлуке за подизање споменика, обвезник заштите и одржавања споменика биће Митрополија црногорско-приморска, док ће спровођење одлуке надгледати општински органи надлежни за културу и уређење простора.
Занимљивости
Шта урадити са славском свијећом послије славе?
У образложењу је писало и да ће споменик бити трајни подсјетник на снагу, мудрост и љубав митрополита Амфилохија према Црној Гори и вери, те да ће његови лик и дјело подсјећати на човјека који је успјешно спајао традиционалне вриједности и савремени поглед на свијет.
Чланом 9 став 2 црногорског Закона о спомен-обиљежјима прописано је да се спомен-обиљежје не може подићи прије истека рока од 20 година од дана смрти одређене личности, док став 3 истог члана предвиђа могућност да се, изузетно и уз претходну сагласност Владе Црне Горе, спомен-обиљежје истакнутој личности може подићи и прије истека тог рока, што је у овом случају и учињено.
Република Српска
Додик: Што прије почнемо дјеловати разумом, сила ће морати да уступи
Митрополит црногорско-приморски Амфилохије преминуо је 30. октобра 2020. године.
Најновије
Најчитаније
16
24
16
19
16
19
16
12
16
10
Тренутно на програму