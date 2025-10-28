Logo

У Колашину откривен споменик митрополиту Амфилохију

Извор:

Телеграф

28.10.2025

14:28

Коментари:

0
У Колашину откривен споменик митрополиту Амфилохију

У дворишту цркве Светог Димитрија у Колашину данас је откривен споменик покојном митрополиту црногорско-приморском Амфилохију Радовићу.

Споменик је освештао митрополит црногорско-приморски Јоаникије, а свечаности су присуствовали између осталих и предсједник Општине Колашин Пеко Бакић и академик и књижевник Матија Бећковић.

stasa kosarac

Република Српска

Кошарац: Иванић остаје опозиционар који ужива у привилегијама и скровиштима

Митрополит Јоаникије данас је одликовао највећим одликовањем Митрополије црногорско-приморске академика и књижевника Матију Бећковића "за нови замах српској поезији и борбу непрестану за очување косовског и Његошевог завета", преносе подгоричке Вијести.

Подизање споменика иницијатива је Митрополије црногорско-приморске, а финансијску подршку пружила је Општина Колашин, која је 2023. године у ту сврху опредијелила 50.000 евра из локалног буџета.

У питању је бронзана статуа висине 2,5 метра, постављена на гранитном постаменту од 1,28 метара, тако да је укупна висина спомен-обележја 3,78 метара.

Како је писало у Приједлогу одлуке за подизање споменика, обвезник заштите и одржавања споменика биће Митрополија црногорско-приморска, док ће спровођење одлуке надгледати општински органи надлежни за културу и уређење простора.

илу-крсна слава-црква-православље-вјера-03102025

Занимљивости

Шта урадити са славском свијећом послије славе?

У образложењу је писало и да ће споменик бити трајни подсјетник на снагу, мудрост и љубав митрополита Амфилохија према Црној Гори и вери, те да ће његови лик и дјело подсјећати на човјека који је успјешно спајао традиционалне вриједности и савремени поглед на свијет.

Чланом 9 став 2 црногорског Закона о спомен-обиљежјима прописано је да се спомен-обиљежје не може подићи прије истека рока од 20 година од дана смрти одређене личности, док став 3 истог члана предвиђа могућност да се, изузетно и уз претходну сагласност Владе Црне Горе, спомен-обиљежје истакнутој личности може подићи и прије истека тог рока, што је у овом случају и учињено.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Што прије почнемо дјеловати разумом, сила ће морати да уступи

Митрополит црногорско-приморски Амфилохије преминуо је 30. октобра 2020. године.

Подијели:

Таг:

Mitropolit Amfilohije

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Сијарто: Немогуће створити европску безбједносну архитектуру без Русије

Свијет

Сијарто: Немогуће створити европску безбједносну архитектуру без Русије

2 ч

0
Шојгу: Мање од један одсто украјинских дронова дође до Русије

Свијет

Шојгу: Мање од један одсто украјинских дронова дође до Русије

2 ч

0
Одлази Кристијан Шмит?!

БиХ

Одлази Кристијан Шмит?!

2 ч

4
horoskop astrologija

Занимљивости

Крај тешким данима: Стиже срећа за ова 4 знака, осмијех им се заувијек враћа

2 ч

0

Више из рубрике

Турци напуштају Црну Гору

Регион

Турци масовно напуштају Црну Гору - погледајте колону на аеродрому

2 ч

0
Бивша хрватска министарка мора у затвор

Регион

Бивша хрватска министарка мора у затвор

4 ч

0
Насиље над дјецом, вршњачко насиље

Регион

Основцу вршњаци лупали главу о умиваоник у школи: Мајка откриле језиве детаље насиља

4 ч

0
И у Бару демолиран објекат у власништву Турчина

Регион

И у Бару демолиран објекат у власништву Турчина

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

24

Након вјенчања, Ана и Рале ће живјети у овој луксузној вили на Авали

16

19

Американци опет ударили на бродове нарко-картела, убијено 14 људи

16

19

Глумац добио сина у 70. години: Постао отац осми пут, све је случајно открио

16

12

Станивуковић најавио поскупљење воде у Бањалуци

16

10

Почела је сезона кестена: Ево како да их припремите на једноставан начин

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner