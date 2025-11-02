У Фочи отворен Центар за дојку при Универзитетској болници

Извор:
Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић присуствовао је отварању Центра за дојку у Универзитетској болници у Фочи који ће омогућити бројне предности у успостављању дијагнозе и у лијечењу.
Отварањем Центра, постојеће дијагностичке и терапијске процедуре за лијечење рака дојке биће значајно унапријеђене.
Центар су свечаним пресијецањем врпце отворили министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић и директор Универзитетске болнице Фоча Срђан Лаловић.
Они су претходно обишли просторије новог центра чијим ће отварањем постојеће дијагностичке и терапијске процедуре за лијечење рака дојке бити значајно унапређене.
Центар за дојку Универзитетске болнице Фоча раније је добио савремени мамограф са томосинтезом, захваљујући Електропривреди Републике Српске која је за те намјене издвојила 300.000 КМ.
Такође, потребно је обезбиједити и 200.000 КМ за куповину апарата за детекцију лимфних чворова захваћених малигном болешћу, што ће значајно унаприједити лијечење.
Ријеч је о такозваној ИЦГ камери, која ће омогућити прецизније извођење операција код пацијенткиња обољелих од карцинома дојке.
Набавком тог апарата и набавком магнетне резонанце у сљедећој години лијечење и комплетна терапија бити доступни у универзитетско-медицинском центру у Фочи, што представља велики искорак не само за болницу и локалну заједницу већ много шире.
Шеранић се састаo и са начелником општине Миланом Вукадиновићем.
