Logo

У Фочи отворен Центар за дојку при Универзитетској болници

Извор:

СРНА

02.11.2025

13:35

Коментари:

0
У Фочи отворен Центар за дојку при Универзитетској болници
Фото: Срна

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић присуствовао је отварању Центра за дојку у Универзитетској болници у Фочи који ће омогућити бројне предности у успостављању дијагнозе и у лијечењу.

Отварањем Центра, постојеће дијагностичке и терапијске процедуре за лијечење рака дојке биће значајно унапријеђене.

Центар су свечаним пресијецањем врпце отворили министар здравља и социјалне заштите Ален Шеранић и директор Универзитетске болнице Фоча Срђан Лаловић.

Они су претходно обишли просторије новог центра чијим ће отварањем постојеће дијагностичке и терапијске процедуре за лијечење рака дојке бити значајно унапређене.

Центар за дојку Универзитетске болнице Фоча раније је добио савремени мамограф са томосинтезом, захваљујући Електропривреди Републике Српске која је за те намјене издвојила 300.000 КМ.

Такође, потребно је обезбиједити и 200.000 КМ за куповину апарата за детекцију лимфних чворова захваћених малигном болешћу, што ће значајно унаприједити лијечење.

Ријеч је о такозваној ИЦГ камери, која ће омогућити прецизније извођење операција код пацијенткиња обољелих од карцинома дојке.

Набавком тог апарата и набавком магнетне резонанце у сљедећој години лијечење и комплетна терапија бити доступни у универзитетско-медицинском центру у Фочи, што представља велики искорак не само за болницу и локалну заједницу већ много шире.

Шеранић се састаo и са начелником општине Миланом Вукадиновићем.

Подијели:

Тагови:

Ален Шеранић

Фоча

болница

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шеранић о пренаталним тестовима: Хитно ће се тражити боље рјешење

Друштво

Шеранић о пренаталним тестовима: Хитно ће се тражити боље рјешење

1 седм

0
Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

Градови и општине

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

1 седм

0
Реконструкција објеката у Дервенти у вриједности око 20 милиона КМ

Градови и општине

Реконструкција објеката у Дервенти у вриједности око 20 милиона КМ

1 седм

1
Шеранић: ХПВ вакцина спријечава настанак карцинома

Република Српска

Шеранић: ХПВ вакцина спријечава настанак карцинома

1 седм

0

Више из рубрике

Додик: Послије Гинтерове подршке потпуно јасан пут ПСС и Станивуковића

Република Српска

Додик: Послије Гинтерове подршке потпуно јасан пут ПСС и Станивуковића

2 ч

1
Петровић за АТВ: Сутра састанак у Бањалуци о проблемима у РиТЕ Угљевик

Република Српска

Петровић за АТВ: Сутра састанак у Бањалуци о проблемима у РиТЕ Угљевик

3 ч

4
Vlada Republike Srpske Zgrada Vlade Banjaluka

Република Српска

Влада Српске добија надлежност за доношење стратегије развоја културе

4 ч

0
Каран: Република Српска афирмише Дејтонски споразум кроз четири стуба плус три принципа

Република Српска

Каран: Република Српска афирмише Дејтонски споразум кроз четири стуба плус три принципа

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

31

Једноставан десерт који мирише на јесен: Печене јабуке с циметом

15

20

Ученик брутално претучен у Загребу: "Избио му је четири зуба, сломио нос и вилицу"

15

19

Јелена и Никола упознали Дел Боја и позвали га у Градишку

15

13

Зелена агенда и на сахранама: Желе да покојник буде у биоразградивом материјалу

15

11

Пијан ударио у ограду граничне полиције па побјегао

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner