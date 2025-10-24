Logo

Реконструкција објеката у Дервенти у вриједности око 20 милиона КМ

Божана Живановић

24.10.2025

19:51

1
Реконструкција објеката у Дервенти у вриједности око 20 милиона КМ
Фото: АТВ

Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју у Дервенти добиће ново рухо. У току је санација на објекту “Будућности”. Собе за 58 корисника, дневни боравак и канцеларије биће реновирани и намјештени.

"Дио јужног крила интерната и наш дневни боравак радимо детаљно што значи да сви грађевински радови који су потребни да објекат изгледа као нов су урађени", рекао је директор центра “Будућност” Дервента Владан Поповић.

До краја године радови би требало да буду завршени. У потпуности их финансира министарство здравља.

"Ми смо прошле године издвојили неких 470.000 КМ управо за ове реконструкције које имате прилике да видите проширење капацитета и опремање тог дијела наше установе", истакао је министар здравља и социјалне заштите у Влади републике Српске Ален Шеранић.

Реконструкција није једина подршка Владе. Најављују и помоћ у рјешавању недостатка стручног кадра.

"Они се сусрећу са недостатком кадрова, стручних кадрова када је у питању васпитни процес. Нешто недостаје на тржишту, нешто мора помоћи министарство у финансијском смислу", изјавио је министар просвјете и културе у Влади Републике Српске Боривоје Голубовић.

Реконструкција на објекту Центра један је од пројеката. Из ресора здравства и образовања реализује их се неколико.

"У фази смо изградње реконструкције ОШ Никола Тесла, ускоро се усељавамо у нови вртић, премјештамо и оснивамо умјетничку школу музичку и реновирамо Центар за културу", истакао је градоначелник Дервенте Игор Жунић.

Биће реконструисана и служба Хитне помоћи, проширен геријатријски центар. Вриједност свих пројеката који се реализују у Дервенто износи око 20 милиона марака.

