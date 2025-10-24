Вандали оштетили спортски терен код Основне школе у Новом Граду

Извор:
СРНА
24.10.2025
19:40
Коментари:0
Неодговорни појединци оштетили су мултифункционални спортски терен код Основне школе "Вук Караџић" у Новом Граду, обновљен у јуну.
Из Општинске управе осудили су овај вандализам који наноси штету заједници и омета напоре да се младима и свим грађанима обезбиједе квалитетни услови за рекреацију и спорт.
Економија
Словеначке инвестиције јачају привреду Републике Српске: "Искра" шири производњу
У саопштењу се наглашава да ће Комунална полиција у сарадњи са надлежним службама појачати надзор ове и сличних локација, ради правовременог реаговања и идентификовања евентуалних починилаца.
Из општине наводе да су постављене и надзорне камере с циљем заштите јавне имовине и очувања функционалности терена.
Република Српска
1 ч0
Градови и општине
1 ч0
Бања Лука
1 ч1
Република Српска
1 ч1
Градови и општине
1 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
5 ч0
Градови и општине
5 ч0
Најновије
Најчитаније
20
49
20
48
20
39
20
38
20
29
Тренутно на програму