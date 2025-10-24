Logo

Вандали оштетили спортски терен код Основне школе у Новом Граду

Извор:

СРНА

24.10.2025

19:40

Коментари:

0
Оштећен спортски терен у Новом Граду
Фото: СРНА

Неодговорни појединци оштетили су мултифункционални спортски терен код Основне школе "Вук Караџић" у Новом Граду, обновљен у јуну.

Из Општинске управе осудили су овај вандализам који наноси штету заједници и омета напоре да се младима и свим грађанима обезбиједе квалитетни услови за рекреацију и спорт.

Радници

Економија

Словеначке инвестиције јачају привреду Републике Српске: "Искра" шири производњу

У саопштењу се наглашава да ће Комунална полиција у сарадњи са надлежним службама појачати надзор ове и сличних локација, ради правовременог реаговања и идентификовања евентуалних починилаца.

Из општине наводе да су постављене и надзорне камере с циљем заштите јавне имовине и очувања функционалности терена.

Подијели:

Таг:

Нови Град

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Републику Српску створио народ који је издржао највеће злочине

1 ч

0
Град величине ораха у Костајници

Градови и општине

Снажно невријеме погодило Костајницу: Падао град величине ораха

1 ч

0
Треба ли да плаћамо паркинг?

Бања Лука

Треба ли да плаћамо паркинг?

1 ч

1
паре, новац, марке

Република Српска

Вријеме је за веће плате: Додик предлаже раст минималца

1 ч

1

Више из рубрике

Град величине ораха у Костајници

Градови и општине

Снажно невријеме погодило Костајницу: Падао град величине ораха

1 ч

0
СНСД Бијељина: Петровићу политички обрачун важнији од интереса грађана

Градови и општине

СНСД Бијељина: Петровићу политички обрачун важнији од интереса грађана

3 ч

0
"Ерупција среће" у Бијељини - Отворен трећи луксузни Volcano Premium Bet&Slot Club

Градови и општине

"Ерупција среће" у Бијељини - Отворен трећи луксузни Volcano Premium Bet&Slot Club

5 ч

0
Бојић: Власт Српске створила позитиван амбијент за страна улагања

Градови и општине

Бојић: Власт Српске створила позитиван амбијент за страна улагања

5 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

49

Овај сок штити од 3 веома честе болести

20

48

Бански двор у сјају грба Немањића и амблема Републике Српске

20

39

Несрећа на путу Горажде-Фоча, шест особа примљено у Ургентни центар

20

38

Откривено највеће налазиште злата на свијету

20

29

Потресна исповијест жене коју је мушкарац бацио у бунар: Како сам преживјела, зна само Бог

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner