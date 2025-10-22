Logo

Шеранић: ХПВ вакцина спријечава настанак карцинома

22.10.2025

Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је да вакцина против хуманог папилома вируса (ХПВ) пружа могућност превенције карцинома, те поручио грађанима да уколико имају дилеме у вези вакцинације, информације о томе потраже код релевантних извора.

"Неприхватљиво је да Удружење педијатара реагује и опомиње нас да се многе болести, које су малтене исчезле, поново појављују не само код нас него и у региону", рекао је Шеранић новинарима у Бањалуци прије почетка стручног састанка за здравствене раднике у оквиру кампање "ХПВ не бира, ми можемо".

Он каже да од здравствених радника Републике Српске очекује да буду на услузи грађанима како би им дали праве информације о вакцинацији.

"Грађане молим да те информације траже код релевантних извора, а не код разних удружења или појединаца који имају упитност знања, диплома и рада", рекао је Шеранић.

ХПВ

Друштво

"ХПВ не бира, ми можемо": Вакцинацијом до здравије будућности

Он је подсјетио да вакцинација ХПВ вакцином у Републици Српској траје двије године, да је за особе од девете до 18. године бесплатна, али да постоји и комерцијална вакцина за старије особе.

Шеранић је рекао да одређени број људи још размишља о томе да ли би вакцинисали своју дјецу, те поручио да је њима потребно пружити релевантне информације.

Вакцина-06092025

Здравље

Да ли ће ХПВ вакцина постати обавезна?

Директор Дома здравља Бањалука Невена Тодоровић рекла је да је циљ кампање "ХПВ не бира, ми можемо" подизање свијести становништва и здравствених радника о значају вакцинације против хуманог папилома вируса.

"Имали смо већ предавања о значају вакцинације у основним школама у Бањалуци, данас држимо предавања здравственим радницима, а у новембру имамо план да одржимо предавања професорима средњих школа", навела је Тодоровићева.

Реализатор кампање Радмила Стевандић Беговић истакла је да ХПВ вирус не бира ни пол ни узраст.

"Сваки родитељ који је одлучио да вакцинише своје дијете тиме је показао да разумије да вакцина спасава живот, а превенција постаје навика", рекла је она.

hpv vakcina

Здравље

У Српској помјерена старосна граница за бесплатну ХПВ вакцину

Професор Медицинског факултета Универзитета у Београду Милош Марковић рекао је да је ХПВ вакцина изузетно ефикасна и безбједна.

"Она спречава инфекцију, а самим тим и све болести које су повезане са ХПВ вирусима. То су не само карцином грлића материце него и још пет карцинома", рекао је Марковић.

Кампању "ХПВ не бира, ми можемо" подржала је канцеларија УНИЦЕФ-а у БиХ.

