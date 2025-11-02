Шок у Бачком каналу, откривено нешто још из 1944. године!

Извор:
Рониоци Дамир Срзић и Бојан Рунтић пронашли су у Брачком каналу готово потпуно очуван њемачки десантни брод потопљен 1944. године у савезничком бомбардовању. На броду су остали митраљези, кациге и лични предмети војника...
Рониоци су одувек гоњени жељом да пронађу нешто што још нико није. Дамиру Срзићу и Бојану Рунтићу, који су на локацију кренули трагом прича старих рибара, то је пошло за руком још једном.
– Кад смо нашли прве контуре, нисмо знали да ли је то камен или брод. Кад сам се спустио на њега, то је био предиван доживљај – испричао је Бојан Рунтић, професионални ронилац.
– До сада је ово подручје било познато као „задивак“, како кажу рибари. Знало се да нешто има, али није се знало шта тачно. Сад знамо, и зато смо желели ово да подијелимо са јавношћу, да се види како то изгледа послије 80 година – рекао је Дамир Срзић, професионални ронилац.
Знали су да је на том подручју укупно пет њемачких бродова потопљених у савезничком бомбардовању. За још два знају приближне локације, али је тешко тачно утврдити положај – баш као и у овом случају.
– Из трећег покушаја брод смо у Брачком каналу лоцирали на дубини од 30 до 60 метара. Физички смо га потврдили, а према војним подацима, реч је о броду који је страдао у савезничком бомбардовању, уништеном приликом повлачења Нијемаца у септембру 1944. – појаснио је Срзић.
Највише их је импресионирало то што је њемачки десантни брод, дуг око 20, а широк 5 до 6 метара, готово потпуно очуван.
– На њему су митраљези, сандуци, кациге, њемачки прслуци за спасавање, сидра, компас – све је на свом мјесту. Био је то прелијеп доживљај – рекао је Рунтић.
– Брод је импресиван јер је комплетан. Током зарона нас је било троје, видљивост је била врло добра с обзиром на дубину. На трупу се виде рупе, вероватно од савезничких бомби, а око њега има доста разбацане опреме. Било је посебно узети у руке нешто што осам деценија нико није дотакао – додао је Срзић.
Док су ронили око брода и снимали га, чинило се као да је на тренутак поново запловио површином.
– Ви се ту сусрећете с тим тренутком кад се напад догодио. Доле се налази порција из које је њемачки војник вјероватно управо јео доручак или ручак. Како је појео, тако ју је бацио – и она је остала доле. То се види и на видеу, то је један живи тренутак поново – описао је Рунтић.
Рониоци планирају да наставе потрагу за преосталим потопљеним бродовима, а када их пронађу, поново ће своја открића подијелити са јавношћу.
