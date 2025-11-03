Logo

Тужилаштву предат полицајац осумњичен за сексуално искориштавање дјетета

Извор:

СРНА

03.11.2025

15:14

Коментари:

0
Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Полицајац Амар Турчало, који је ухапшен у КС због сексуалног искориштавања дјетета, предат је у надлежност Кантоналног тужилаштва, рекла је главни кантонални тужилац Мелиха Дугалија.

Дугалија је на конференцији за новинаре рекла да је један полицајац пуштен на слободу јер је утврђено да нема елемената кривичног дјела, али је имао непримјерен контакт са малољетном особом и биће предмет интерних истрага.

Viktor Orban

Свијет

Орбан: Финансирање Украјине није посао Мађарске

- Закон штити малољетнике, не само од чињења кривичних дјела, него и од објављивања података. На нека питања нећемо моћи одговорити. Истрага је у најосјетљивијој фази, а закон штити и осумњичена лица на бази пресумпције невиности - навела је Дугалија.

Она је додала да је стручна особа из социјалне службе одмах пријавила полицији сумњу, а обавијештен је и поступајући тужилац.

- Што се тиче извјештавања јавности, постоји низ истинитих информација, али и неке које нису истините, па смо зато организовали ову конференцију. Немамо информација да је ово повезано са трговином људима, нити са случајем у Тузли - рекла је Дугалија.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Крајње вријеме да се оконча ера страног интервенционизма

Полицијски комесар Фатмир Хајдаревић рекао је да је дисциплински поступак покренут против обојице полицајаца без обзира на то што је један од њих пуштен на слободу и да су обојица суспендована са посла до окончања дисциплинског поступка.

- Други полицајац ће бити предмет интерних поступака полиције. Он је имао непримјерене контакте са малољетницом у којима није утврђено кривично дјело, али постоји сумња на дисциплинску одговорност тако да неће бити враћен на посао док се не утврди чињенично стање - рекао је Хајдаревић.

Припадници Управе полиције МУП-а КС ухапсили су јуче два полицијска службеника ове управе. Један је осумњичен за кривично дјело сексуално искориштавање дјетета, а други за сексуално искориштавање дјетета старијег од 15 година.

