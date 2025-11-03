Logo

УКЦ: Труднице ће ипак морати да плаћају пренатално тестирање

Извор:

АТВ

03.11.2025

14:58

УКЦ: Труднице ће ипак морати да плаћају пренатално тестирање
Фото: pexels

Труднице које су планирале да раде пренаталне тестове на УКЦ Републике Срспке од сада ће ову услугу морати да плате 1.100КМ, речено је из ове здравствене установе.

Труднице након тога могу накнадно да траже рефундацију трошкова од стране Фонда здравственог осигурања Српске у пуном износу.

Из УКЦ-а наводе да је ова мјера привремена, јер је програм неинвазивног пренаталног тестирања који је до сада финансирао Фонд здравственог осигурања Републике Српске (ФЗО РС) обустављен рјешењем Конкуренцијског савјета БиХ од 27. августа ове године.

"Ово значи да болнице у Републици Српској уз узорке које достављају према Универзитетском клиничком центару Републике Српске треба да доставе и одговарајући доказ о уплати. Такође, болнице у Републици Српској треба да упознају кориснике услуге да имају право на рефундацију трошкова код Фонда здравственог осигурања Републике Српске", казали су са УКЦ РС.

Додају да се ради о привременом рјешењу, док се не одржи сједница Конкуренцијског савјета БиХ која се очекује крајем мјесеца новембра и на којој очекују да буде донесена одлука о омогућавању потписивања новог уговора између УКЦ и Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на основу којег би наставили тестирање по ранијем начину, бесплатно за пацијенте.

Друштво

Да ли труднице треба да се вакцинишу против грипа? Ево шта кажу стручњаци

Из Фонда здравственог осигурања (ФЗО) Републике Српске, казали су раније да ће ово довести до одређених проблема, прије свега у смислу тога да све труднице немају исте финансијске могућности за пренатални тест.

Из ФЗО РС тврде да су у овом случају морали да поступе према рјешењу Конкуренцијског савјета БиХ који је, како кажу, оцијенио да се досадашњим начином остваривања права на НИПТ нарушава тржишна конкуренција, те од њих тражио да измијене Програм неинвазивног пренаталног тестирања из крви трудница за 2025. годину.

Република Српска

Труднице у Српској остају без бесплатног пренаталног теста, ево ко је крив

"Наиме, не улазећи у мотиве одлуке Конкуренцијског савјета БиХ по овом питању, труднице ће сада измјеном програма морати да подносе захтјев за рефундацију трошкова за ову здравствену услугу по цијени дефинисаној нашим Цјеновником. Дакле, труднице ће сада прво саме плаћати ове тестове, а потом ће се обраћати Фонду са захтјевом за рефундацију трошкова. То значи да ово право неће једнако бити доступно свима, јер ће зависити од финансијских могућности трудница, што сада није био случај", упозоравају из ФЗО РС.

