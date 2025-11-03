У Бањалуци састанак руководства Електропривреде Српске и РиТЕ Угљевик

03.11.2025
11:33
Коментари:3
У Бањалуци је у току састанак руководства Електропривреде Српске и РиТЕ Угљевик.
Термоелектрана Угљевик престала је са радом због недостатка угља, јер управа није успјела да постигне договор да рудари наставе рад.
Друштво
Ђокић: "ГАС-РЕС" ускоро преузима концесију од Комсара
И предсједник Владе Републике Српске Саво Минић одржаће састанке поводом проблема у Термоелектрани Угљевик.
Друштво
Радници штрајкују: У Бањалуци састанак о проблемима у РиТЕ Угљевик
Најновије
Најчитаније
13
24
13
15
13
10
13
10
13
06
Тренутно на програму