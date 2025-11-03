Logo

У Бањалуци састанак руководства Електропривреде Српске и РиТЕ Угљевик

03.11.2025

11:33

Фото: РТРС
Фото: РТРС

У Бањалуци је у току састанак руководства Електропривреде Српске и РиТЕ Угљевик.

Термоелектрана Угљевик престала је са радом због недостатка угља, јер управа није успјела да постигне договор да рудари наставе рад.

И предсједник Владе Републике Српске Саво Минић одржаће састанке поводом проблема у Термоелектрани Угљевик.

