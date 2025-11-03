Ђокић: "ГАС-РЕС" ускоро преузима концесију од Комсара

Истакао је да се морају обезбиједити довољне количине угља и да је то једини циљ.

- Постоје правне процедуре које морамо спровести. Мислим да је при крају, ГАС-РЕС ће преузети и очекујемо да ће формалне активности бити убрзо завршене - рекао је Ђокић за РТРС.

Подсјетио је да су донијели све потребне одлуке.

- Разним мјерама смо помагали да рад термоелектрана траје још дуже - изјавио је Ђокић.

Навео је да ће радницима РиТЕ Угљевик данас бити уплаћени доприноси, те их позвао да се врате на посао.

- Све ово што имамо су дуготрајни проблеми унутар електропривредни система Српске. То су и посљедици реалних утицаја, а то је старости двије термоелектране - истакао је Ђокић.

Каже да су и РитЕ Гацко и Рите Угљевик оптерећени великим трошковима.

- Морали смо раније кренути у рационализацију, имали смо велике расходе - рекао је Ђокић.

Истакао је да су видљиве и промјене на тржишту.

- Појављују се други произвођачи електричне енергије. Проблем су и цијене које су веома промјенљиве. Али основно је да желимо да се реализује све оно што смо планирали - изјавио је Ђокић.

Подсјећамо, о проблемима у Руднику и термоелектрани Угљевик расправљаће се данас у Бањалуци на састанку представника Електропривреде Српске, Надзорног одбора и Управе предузећа са ресорним министром, Петром Ђокићем.

Термоелектрана Угљевик престала је са радом због недостатка угља, јер управа није успјела да постигне договор да рудари наставе рад.

Радници неће наставити рад док се не заврши започети и обећани процес, а то је враћање концесије "Исток 2" Руднику и Термоелектрани.