Снажно невријеме у Бањалуци, очекује се и нови талас

Извор:
АТВ
03.11.2025
06:49
Коментари:0
Снажно невријеме праћено пљусковима и олујним ударима вјетра погодило је рано јутрос Бањалуку.
Оне који су јутрос поранили дочекао је невјероватан призор.
Јутро на прву сунчано у врло кратком року претворило се у општи метеж. Снажни удари вјетра донијели су падавине, а према прогнозама сајтова који прате кретање невремена, ријеч је о олујном облаку који долази из Хрватске.
Иако је облак до Бањалуке стигао у најслабијем интензитету, направио је прави колапс. Очекује се да ће удари потрајати још неколико сати и да би се могао формирати нови удар са истим интензитетом.
За сјеверни дио Републике Српске издато је жуто упозорење због удара вјетра и због јаких падавина.
