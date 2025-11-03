Logo

Снажно невријеме у Бањалуци, очекује се и нови талас

Снажно невријеме праћено пљусковима и олујним ударима вјетра погодило је рано јутрос Бањалуку.

Оне који су јутрос поранили дочекао је невјероватан призор.

Јутро на прву сунчано у врло кратком року претворило се у општи метеж. Снажни удари вјетра донијели су падавине, а према прогнозама сајтова који прате кретање невремена, ријеч је о олујном облаку који долази из Хрватске.

Иако је облак до Бањалуке стигао у најслабијем интензитету, направио је прави колапс. Очекује се да ће удари потрајати још неколико сати и да би се могао формирати нови удар са истим интензитетом.

За сјеверни дио Републике Српске издато је жуто упозорење због удара вјетра и због јаких падавина.

