Термоелектрана Гацко поново на мрежи – квар успјешно отклоњен, систем стабилан

Извор:
АТВ
03.11.2025
01:01
Коментари:0
Термоелектрана Гацко, након завршених радова, поново је прикључена на електроенергетску мрежу Републике Српске, чиме је потврђена стабилност система и ефикасно дјеловање стручних тимова овог енергетског гиганта.
Подсјетимо, након објаве предсједника Владе Републике Српске Саве Минића о привременом прекиду рада блока, директор Рудника и Термоелектране Гацко, Максим Скоко, одмах је информисао јавност о стању у постројењу.
– Након педесет седам дана (1.370 сати) непрекидног рада, блок Термоелектране Гацко је 1. новембра у јутарњим часовима морао привремено да прекине производњу због квара на котловском постројењу – пуцања цијеви у доњем радијационом дијелу котла. Мјесто квара било је приступачно за санацију и радови су завршени у рекордном року, што је омогућило повратак блока на мрежу – навео је Скоко.
Он је додао да је квар саниран уз замјену седам цијевних кољена, те да је застој искориштен и за додатне техничке провјере и отклањање мањих недостатака.
Према његовим ријечима, до 31. октобра у РиТЕ Гацко је произведено 103% планиране количине електричне енергије у односу на план за првих десет мјесеци, док залихе угља тренутно прелазе 100.000 тона.
Скоко је истакао да РиТЕ Гацко наставља да ради посвећено, стручно и транспарентно, у интересу стабилности енергетског система Републике Српске и грађана који од ње зависе.
