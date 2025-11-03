Logo

Термоелектрана Гацко поново на мрежи – квар успјешно отклоњен, систем стабилан

03.11.2025

Термоелектрана Гацко, након завршених радова, поново је прикључена на електроенергетску мрежу Републике Српске, чиме је потврђена стабилност система и ефикасно дјеловање стручних тимова овог енергетског гиганта.

Подсјетимо, након објаве предсједника Владе Републике Српске Саве Минића о привременом прекиду рада блока, директор Рудника и Термоелектране Гацко, Максим Скоко, одмах је информисао јавност о стању у постројењу.

– Након педесет седам дана (1.370 сати) непрекидног рада, блок Термоелектране Гацко је 1. новембра у јутарњим часовима морао привремено да прекине производњу због квара на котловском постројењу – пуцања цијеви у доњем радијационом дијелу котла. Мјесто квара било је приступачно за санацију и радови су завршени у рекордном року, што је омогућило повратак блока на мрежу – навео је Скоко.

Он је додао да је квар саниран уз замјену седам цијевних кољена, те да је застој искориштен и за додатне техничке провјере и отклањање мањих недостатака.

Према његовим ријечима, до 31. октобра у РиТЕ Гацко је произведено 103% планиране количине електричне енергије у односу на план за првих десет мјесеци, док залихе угља тренутно прелазе 100.000 тона.

Скоко је истакао да РиТЕ Гацко наставља да ради посвећено, стручно и транспарентно, у интересу стабилности енергетског система Републике Српске и грађана који од ње зависе.

