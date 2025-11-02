Зашто се у БиХ плаћа скуп, а спор интернет?

Извор:
АТВ
02.11.2025
16:33
Коментари:
Мјерења показују да су просјечне брзине протока података и до неколико пута мање него у сусједним земљама, док су цијене услуга често једнаке или више.
Босна и Херцеговина и даље има најниже просјечне брзине интернета међу земљама Западног Балкана, упркос одређеним побољшањима посљедњих година. Иако корисници могу обављати основне свакодневне активности, брзине су и даље ограничавајуће и често непоуздане, преноси БХРТ.
Покривеност ултрабрзим широкопојасним интернетом и приступ оптичким мрежама такође су испод регионалног просјека.
Из БХ Телекома наводе како је око 20 одсто корисника тренутно прешло на брзине између 100 Mbps и 1 Gbps захваљујући улагањима у оптичку инфраструктуру. Међутим, главни изазови су спора администрација у издавању дозвола, различита правила по жупанијама те недостатак јединствене стратегије развоја дигиталне инфраструктуре.
У Регулаторној агенцији за комуникације (РАК) објашњавају да оператери развијају мрежу према властитим интересима, без прописаних обвеза. Као кључно рјешење наводи се доношење државне стратегије усклађене с европском агендом за широкопојасни приступ.
"Мјере које је потребно размотрити укључују хармонизацију прописа у Босни и Херцеговини у погледу изградње мрежа, успоставу модела финансирања за неконкурентна подручја те подстицаје развоја и кориштења дигиталних услуга", поручили су из РАК-а.
Министар комуникација у Савјету министара Един Форто каже да компаније не улажу довољно, јер на тржишту нема стварног такмичења.
"Да постоји право такмичење улагали би у инфраструктуру и покушавали преотети кориснике једни другима. Умјесто тога, постоји увјерење да Бошњаци требају бити на БХ Телекому, Срби на Мтелу, а Хрвати на Еронету – то је брутална истина", изјавио је Форто.
Према Дејану Лучки, коаутору Мапе пута за дигиталну трансформацију, БиХ заостаје због недостатка политичке воље и интереса великих компанија које улажу тек онолико колико је потребно за профит.
Европска унија поставила је циљ да сва домаћинства до краја ове године имају приступ интернету брзине 100 Mbps а до 2030. да достигну 1 Gbps и потпуну 5Г покривеност. БиХ је од тих циљева још далеко.
