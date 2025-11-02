Logo

Зашто се у БиХ плаћа скуп, а спор интернет?

02.11.2025

16:33

Зашто се у БиХ плаћа скуп, а спор интернет?
Фото: ATV/Ilustracija/Pexel/Ann H

Мјерења показују да су просјечне брзине протока података и до неколико пута мање него у сусједним земљама, док су цијене услуга често једнаке или више.

Босна и Херцеговина и даље има најниже просјечне брзине интернета међу земљама Западног Балкана, упркос одређеним побољшањима посљедњих година. Иако корисници могу обављати основне свакодневне активности, брзине су и даље ограничавајуће и често непоуздане, преноси БХРТ.

Комшије имају бржи и јефтинији интернет

Покривеност ултрабрзим широкопојасним интернетом и приступ оптичким мрежама такође су испод регионалног просјека.

Покривеност ултрабрзим широкопојасним интернетом и приступ оптичким мрежама такође су испод регионалног просјека.

Интернет рутер

Наука и технологија

Ове ствари у близини Wi-Fi рутера успоравају интернет

Из БХ Телекома наводе како је око 20 одсто корисника тренутно прешло на брзине између 100 Mbps и 1 Gbps захваљујући улагањима у оптичку инфраструктуру. Међутим, главни изазови су спора администрација у издавању дозвола, различита правила по жупанијама те недостатак јединствене стратегије развоја дигиталне инфраструктуре.

У Регулаторној агенцији за комуникације (РАК) објашњавају да оператери развијају мрежу према властитим интересима, без прописаних обвеза. Као кључно рјешење наводи се доношење државне стратегије усклађене с европском агендом за широкопојасни приступ.

судија бјежи

Фудбал

Скандал у БиХ: Погледајте како судија бјежи пред бијесним навијачима

"Мјере које је потребно размотрити укључују хармонизацију прописа у Босни и Херцеговини у погледу изградње мрежа, успоставу модела финансирања за неконкурентна подручја те подстицаје развоја и кориштења дигиталних услуга", поручили су из РАК-а.

Опет политика

Министар комуникација у Савјету министара Един Форто каже да компаније не улажу довољно, јер на тржишту нема стварног такмичења.

илу-јабуке-02112025

Савјети

Једноставан десерт који мирише на јесен: Печене јабуке с циметом

"Да постоји право такмичење улагали би у инфраструктуру и покушавали преотети кориснике једни другима. Умјесто тога, постоји увјерење да Бошњаци требају бити на БХ Телекому, Срби на Мтелу, а Хрвати на Еронету – то је брутална истина", изјавио је Форто.

Европа има план, али...

Према Дејану Лучки, коаутору Мапе пута за дигиталну трансформацију, БиХ заостаје због недостатка политичке воље и интереса великих компанија које улажу тек онолико колико је потребно за профит.

Школа

Хроника

Ученик брутално претучен у Загребу: "Избио му је четири зуба, сломио нос и вилицу"

Европска унија поставила је циљ да сва домаћинства до краја ове године имају приступ интернету брзине 100 Mbps а до 2030. да достигну 1 Gbps и потпуну 5Г покривеност. БиХ је од тих циљева још далеко.

