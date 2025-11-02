Logo

Једноставан десерт који мирише на јесен: Печене јабуке с циметом

02.11.2025

15:31

Једноставан десерт који мирише на јесен: Печене јабуке с циметом
Фото: pexels/ Tim Douglas

Постоји ли мирис који боље описује јесен од комбинације јабука и цимета? Печене јабуке с циметом један су од оних једноставних слаткиша који се припремају у трен ока, а савршен су избор управо за јесење дане.

Припрема је брза и једноставна, треба вам тек неколико састојака које готово увијек имамо код куће: свјеже јабуке, мало меда или шећера, мљевени цимет и шака насјецканих ораха.

Најбоље их је послужити топле, уз куглицу сладоледа од ванилије или са шлагом.

Састојци:

4 средње јабуке

4 мале кашике меда или смеђег шећера

2 мале кашике цимета

4 кашике насјецканих ораха

1 кашика маслаца

неколико капи лимуновог сока

Припрема:

Загријте рерну на 180 °Ц. Оперите јабуке и уклоните средину без пробијања дна. У малој посудици помијешајте мед (или шећер), цимет и орахе.

Напуните сваку јабуку том смјесом. На врх можете ставити комадиће маслаца да се лијепо карамелизира. Посложите јабуке у ватросталну посуду, додајте неколико кашика воде на дно и покапајте мало лимуновог сока по јабукама.

Пеците 20 до 25 минута, док јабуке не омекшају и не замиришу. Послужите топло, можете им додати шлаг или куглу сладоледа од ванилије.

