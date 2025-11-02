Једноставан десерт који мирише на јесен: Печене јабуке с циметом

Извор:
Кликс
02.11.2025
15:31
Коментари:0
Постоји ли мирис који боље описује јесен од комбинације јабука и цимета? Печене јабуке с циметом један су од оних једноставних слаткиша који се припремају у трен ока, а савршен су избор управо за јесење дане.
Припрема је брза и једноставна, треба вам тек неколико састојака које готово увијек имамо код куће: свјеже јабуке, мало меда или шећера, мљевени цимет и шака насјецканих ораха.
Најбоље их је послужити топле, уз куглицу сладоледа од ванилије или са шлагом.
Састојци:
4 средње јабуке
4 мале кашике меда или смеђег шећера
2 мале кашике цимета
4 кашике насјецканих ораха
Савјети
Топ рецепти за јела од печене паприке
1 кашика маслаца
неколико капи лимуновог сока
Припрема:
Загријте рерну на 180 °Ц. Оперите јабуке и уклоните средину без пробијања дна. У малој посудици помијешајте мед (или шећер), цимет и орахе.
Напуните сваку јабуку том смјесом. На врх можете ставити комадиће маслаца да се лијепо карамелизира. Посложите јабуке у ватросталну посуду, додајте неколико кашика воде на дно и покапајте мало лимуновог сока по јабукама.
Пеците 20 до 25 минута, док јабуке не омекшају и не замиришу. Послужите топло, можете им додати шлаг или куглу сладоледа од ванилије.
Хроника
2 ч0
Друштво
2 ч0
Свијет
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
12
18
07
17
48
17
47
17
41
Тренутно на програму