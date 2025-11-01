Ове грешке нам Италијани никада не би опростили

Извор:
Телеграф
01.11.2025
08:57
Коментари:0
Кување тјестенине многима од нас долази готово инстинктивно. Уосталом, то је једно од првих јела које научимо да кувамо сами - чак и ако су ти рани покушаји подразумевали само макароне са сиром. Ипак, изненађујуће је колико нас и даље прави честе грешке када је у питању припрема тјестенине и то озбиљно утиче на крајњи резултат.
1. Недовољно посољена вода за кување
Ако постоји једна ствар коју треба усвојити као основно правило кувања тјестенине, то је правилно сољење воде у којој се кува. Процес кључања је једини тренутак када заиста можете зачинити саму тјестенину - све остало је зачињавање соса. Замислите да кувате ребарца без соли и зачина, потпуно безукусна, и мислите да ће роштиљ сос то надокнадити. Вода за тјестенину треба да буде слана.
Свијет
Трагедија: Познати спортиста (37) умро током вожње, имао срчани удар за воланом
Пробајте воду прије него што додате тестенину - ако није слана као добра пилећа супа, додајте још соли, по једну кашику, док не постигнете прави укус.
2. Додавање уља у воду за тјестенину
Иако је пожељно да посолите воду, није препоручљиво да додајете уље у покушају да 'зачините' тјестенину или спречите да се лијепи. Уље ће остати на површини тјестенине послије цјеђења, и док може помоћи да се резанци не залијепе једни за друге, такође ће спречити сос да се лијепо залијепи за њих.
3. Недовољно често (или прекасно) провјеравање тјестенине
Ал денте значи 'на зуб', што је код за: 'тјестенина није раскувана'. Не желите да ваша тјестенина буде кашаста - свака макарона треба да задржи свој облик, издржи сос и пружи пријатну, благо жвакасту текстуру. Али исто тако, не желите ни да буде тврда у средини - 'на зуб' не значи 'залепљена за зуб'. Почните да пробате тјестенину два до три минута прије времена наведеног на паковању, а затим проверавајте сваки минут док не добијете савршену текстуру.
4. Не сачувате мало воде од кувања тјестенине
Та скробна, слана вода је магични састојак који прави разлику између савршено кремастог соса који се обавија око сваког комадића тјестенине и соса који дјелује као да је само набацан одозго.
Свијет
Нешто се спрема? Амерички ратни арсенали надомак обале: Бомбардери у приправности?
Додавање мало те воде приликом комбиновања тестенине и соса кључно је за постизање уједначеног и богатог јела. Увијек сачувајте шољу или две воде прије цеђења.
5. Исперете тестенину послије кувања
Онај скроб из воде за кување остаје на површини оцјеђене тјестенине и помаже да се сос боље залијепи - као јестиво лијепило. Уосталом, ријеч 'паста' потиче од 'паште', што би могло да вас подсети да не укључујете млаз хладне воде на цједиљку пуну скуване тјестенине. Једини изузетак је тјестенина која се користи у хладним салатама - у том случају, кратко испирање хладном водом зауставља даље кување.
Да ли сте правили неку од ових грешака? Пишите нам у коментару како их ви спремате.
(телеграф)
Друштво
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Регион
3 ч0
Друштво
3 ч0
Савјети
3 ч0
Савјети
13 ч0
Савјети
19 ч0
Савјети
22 ч0
Најновије
Најчитаније
11
47
11
38
11
33
11
21
11
14
Тренутно на програму