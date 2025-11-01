Нешто се спрема? Амерички ратни арсенали надомак обале: Бомбардери у приправности?

Извор:
Сателитски снимци америчког војног брода показују да се војска САД налази на нешто мање од 200 километара од обале Венецуеле и изводи војне вежбе, објавио је Скај њуз.
Стручњак за одбрану и бивши пуковник америчке војске Марк Кансијан оцијенио је да би венецуелански режим, под предсједником Николасом Мадуроом, могао да посматра операцију као "тактику застрашивања".
Скај њуз је потврдио сателитске снимке које приказују положај УСС Иво Џима, брода на којем су се одвијале вјежбе бојевог гађања, мање од 200 километара од обале Венецуеле. "УСС Иво Џима", амфибијски јуришни брод способан за покретање амфибијских операција, виђен је у пратњи још два разарача, на удаљености од око 20 километара.
Долазак је услиједио након најаве да се носач авиона УСС Џералд Р. Форд премјешта ка Карипском мору, уз пратњу три разарача.
Аналитичари наводе да, иако је носач авиона моћна ударна група са великим спектром оружја и авионима попут Ф/А-18 и Ф-35, није оптимално средство за сузбијање трговине дрогом због брзине и тешкоће идентификације малих чамаца.
Поред поморских активности, подаци о праћењу летова показују повећану америчку активност у ваздуху над Карибима, укључујући бомбардере Б-1 и Б-52 близу обале Венецуеле, као и шест борбених авиона Ф-35Б виђених у Порторику 17. октобра.
