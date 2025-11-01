Трагедија: Познати спортиста (37) умро током вожње, имао срчани удар за воланом

Извор:
Телеграф
01.11.2025
08:40
Некадашњи бацач Сијетл Маринерса и Чикаго Кабса, Јервис Медина, преминуо је у 37. години живота, потврдио је клуб из Сијетла. Медина, родом из Венецуеле, доживио је срчани удар током вожње, што је, према наводима локалних медија, довело до саобраћајне несреће.
Радио Америка из Венецуеле известио је да се инцидент догодио у четвртак увече у општини Нагванвага, када је Медина, након што му је позлило, ударио у неколико паркираних возила.
Сијетл Маринерси, клуб у којем је Медина провео дјелове три сезоне у МЛБ лиги, објавили су саопштење поводом његове смрти:
- Тужни смо због вијести о смрти нашег бившег бацача Јоервиса Медине. Упућујемо најдубље саучешће његовој породици и пријатељима.
И Еверет Аквасокси, филијала Маринерса, огласила се на мрежи X:
- Тужне вести из Венецуеле – бивши бацач Аквасокса из 2010. године, Јоервис Медина, преминуо је у 37. години. Играо је у МЛБ лиги између 2013. и 2015. Почивај у миру.
Медина је потписао уговор са Сијетлом као слободан играч још 2005. године и провео седам сезона у њиховом систему прије него што је дебитовао у МЛБ лиги средином 2013. године.
Током три сезоне са Маринерсима остварио је просјек ЕРА од 2.82 и забележио 147 стрикеоута у 141 мечу. У току 2015. године Маринери су га трејдовали у Чикаго Кабсе у замјену за хватача Велингтона Кастиља.
За Кабсе је одиграо само пет утакмица, а дио сезоне провео је и у њиховој трипл-е филијали. Касније је био члан Питсбург Пајратса, али није успио да дебитује за први тим. Његов посљедњи ангажман у америчкој професионалној бејзбол лиги био је кратак боравак у руки тиму Филаделфија Филиса 2016. године.
Посљедњи пут је професионално наступао 2023. године у Италији, за тим Текногранити Сенаго.
