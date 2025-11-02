Поскупљују јаја: Нови удар на џепове грађана у Српској

02.11.2025
У Републици Српској у наредном периоду очекује се скок цијена јаја, истичу живинари и кажу да грађане очекују више цијене ове намирнице за 10 до 12 одсто.
Додају да ће након тога поново услиједити додатни скок цијена, али нису могли да прецизирају за колико ће то бити.
Предраг Миличић, директор “Агрекса” из Доњег Жабара и предсједник Заједнице живинара Републике Српске, истиче да се ради о усклађивању цијена са тржишним кретањима, али и сами производни трошкови су у порасту.
''Цијене ће порасти за око 25 до 30 фенинга на 10 јаја, што је повећање од око 12 одсто'', рекао је Миличић и додао да грађане након тога опет очекује додатни скок цијена јаја, али додаје да не може са сигурношћу рећи колико ће то бити.
Како је рекао, БиХ тренутно има најповољнија јаја у региону, гдје се цијена креће од 3,50 до 3,70 КМ за 10 комада, те додаје да се у неким акцијским понудама појављују и испод три марке.
'' Увоз тренутно није исплатив јер су цијене у региону више, па нема потребе за додатним увозом'', каже Миличић и додаје да, на примјер, 10 јаја у Црној Гори кошта око шест евра.
Како је рекао, произвођачи продају јаја по цијени од 19 до 20 фенинга плус ПДВ, те додаје да они не могу да утичу на то колико ће јаја да коштају у малопродаји и колико ће плаћати сами потрошачи.
И Душан Кољибабић, власник фирме “Кока продукт” из Љубиња, казао је да, када би се ишло по економској исплативости, цијене конзумних јаја требало би да буду више него што су сада.
''Имали смо јако ниске цијене јаја, барем ми произвођачи, јер поскупљују трошкови, инпути иду константно горе – од амбалаже, транспорта, енергената, намета држави, до трошкова радника. Све је ишло горе, а ми цијене нисмо могли да дижемо јер је било доста увоза, поготово из околних земаља'', објашњава Кољибабић.
Јаја у БиХ најјефтинија у Европи
Додао је да су јаја у БиХ најјефтинија у Европи и произвођачи то не могу да издрже.
''Не постоји храна која је јефтинија од јаја, а дошло је и до пада производње, али и до повећане потражње, па самим тим долази до скока цијена'', рекао је Кољибабић.
С друге стране, цијене пилећег меса у наредном периоду сигурно неће расти, а то је за Независне потврдио и Велибор Поповић, директор “Перутнине Птуј” из Српца.
''Што се тиче пилећег меса, цијена је доста стабилна. Било је мало поскупљења житарица, али недовољно да би дошло до неког озбиљног раста цијена меса'', рекао је Поповић.
