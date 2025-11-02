Logo

Поскупљују јаја: Нови удар на џепове грађана у Српској

02.11.2025

13:03

Коментари:

0
Поскупљују јаја: Нови удар на џепове грађана у Српској
Фото: Pixabay

У Републици Српској у наредном периоду очекује се скок цијена јаја, истичу живинари и кажу да грађане очекују више цијене ове намирнице за 10 до 12 одсто.

Додају да ће након тога поново услиједити додатни скок цијена, али нису могли да прецизирају за колико ће то бити.

Предраг Миличић, директор “Агрекса” из Доњег Жабара и предсједник Заједнице живинара Републике Српске, истиче да се ради о усклађивању цијена са тржишним кретањима, али и сами производни трошкови су у порасту.

''Цијене ће порасти за око 25 до 30 фенинга на 10 јаја, што је повећање од око 12 одсто'', рекао је Миличић и додао да грађане након тога опет очекује додатни скок цијена јаја, али додаје да не може са сигурношћу рећи колико ће то бити.

јаја

Савјети

Рецепт за пуњена јаја која освајају славску трпезу

Како је рекао, БиХ тренутно има најповољнија јаја у региону, гдје се цијена креће од 3,50 до 3,70 КМ за 10 комада, те додаје да се у неким акцијским понудама појављују и испод три марке.

'' Увоз тренутно није исплатив јер су цијене у региону више, па нема потребе за додатним увозом'', каже Миличић и додаје да, на примјер, 10 јаја у Црној Гори кошта око шест евра.

Како је рекао, произвођачи продају јаја по цијени од 19 до 20 фенинга плус ПДВ, те додаје да они не могу да утичу на то колико ће јаја да коштају у малопродаји и колико ће плаћати сами потрошачи.

kuvana jaja pixabay

Савјети

Храњива и укусна: Испробајте трик за савршено кувана јаја

Ниске цијене јаја

И Душан Кољибабић, власник фирме “Кока продукт” из Љубиња, казао је да, када би се ишло по економској исплативости, цијене конзумних јаја требало би да буду више него што су сада.

''Имали смо јако ниске цијене јаја, барем ми произвођачи, јер поскупљују трошкови, инпути иду константно горе – од амбалаже, транспорта, енергената, намета држави, до трошкова радника. Све је ишло горе, а ми цијене нисмо могли да дижемо јер је било доста увоза, поготово из околних земаља'', објашњава Кољибабић.

Јаја у БиХ најјефтинија у Европи

Додао је да су јаја у БиХ најјефтинија у Европи и произвођачи то не могу да издрже.

кокош кокошке кокошињац

Регион

Краљ јаја гаси фирму! 163.000 кока иде на клање због салмонеле, Лукач тврди да су налази лажни

''Не постоји храна која је јефтинија од јаја, а дошло је и до пада производње, али и до повећане потражње, па самим тим долази до скока цијена'', рекао је Кољибабић.

С друге стране, цијене пилећег меса у наредном периоду сигурно неће расти, а то је за Независне потврдио и Велибор Поповић, директор “Перутнине Птуј” из Српца.

''Што се тиче пилећег меса, цијена је доста стабилна. Било је мало поскупљења житарица, али недовољно да би дошло до неког озбиљног раста цијена меса'', рекао је Поповић.

Подијели:

Тагови:

јаја

поскупљење

Република Српска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Доктор открива шта је здравије - кувана јаја или омлет?

Здравље

Доктор открива шта је здравије - кувана јаја или омлет?

2 мј

0
Биљна јаја на тржишту: Могу ли замијенити кокошија

Здравље

Биљна јаја на тржишту: Могу ли замијенити кокошија

1 мј

0
Да ли јаја треба ставити у воду одмах или тек када проври?

Савјети

Да ли јаја треба ставити у воду одмах или тек када проври?

1 мј

0
Празне полице у маркетима: Грађани забринути због несташице јаја

Регион

Празне полице у маркетима: Грађани забринути због несташице јаја

1 мј

0

Више из рубрике

Да ли ваља крстити дијете на његов први рођендан?

Друштво

Да ли ваља крстити дијете на његов први рођендан?

2 ч

0
Да ли ће бити снијега? Метеоролог открива каква ће бити предстојећа зима

Друштво

Да ли ће бити снијега? Метеоролог открива каква ће бити предстојећа зима

3 ч

0
За пет година у Српској готово 2.000 возача поново морало полагати испит

Друштво

За пет година у Српској готово 2.000 возача поново морало полагати испит

5 ч

0
Уживајте у недјељи: Данас сунчано и топло, увече наоблачење

Друштво

Уживајте у недјељи: Данас сунчано и топло, увече наоблачење

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

20

Ученик брутално претучен у Загребу: "Избио му је четири зуба, сломио нос и вилицу"

15

19

Јелена и Никола упознали Дел Боја и позвали га у Градишку

15

13

Зелена агенда и на сахранама: Желе да покојник буде у биоразградивом материјалу

15

11

Пијан ударио у ограду граничне полиције па побјегао

15

06

Цвијановић: Послије одговора из НАТО-а непотребно је ширење лажних вијести

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner