Да ли ће бити снијега? Метеоролог открива каква ће бити предстојећа зима

Предстојећа зима биће топлија, без снијега, рекао је директор Државног хидрометеоролошког завода Хрватске Иван Гутлер.
Како је додао Европски центар за средњорочне прогнозе најављује да ове године поновно неће бити снијега, те да се може очекивати нешто топлија зима.
''Постоји сигнал поновно нешто блаже и топлије зиме него уобичајено. Ништа драматично за сада, али увијек треба бити свјестан код тих сезонских прогноза, да нека дужа раздобља повећаних температура могу бити прекинута хладним продорима ваздуха'', истакао је Гутлер.
Он је навео да се данас 2. новембра очекује промјена времена, односно у ноћи, те да се од почетка седмице поново може очекивати нижа температура ваздуха.
''Тако да је у понедјељак већ читава Хрватска под категоријом потенцијално опасног времена, у неким подручјима због падавина, у неким због грмљавинског невремена, у неким је због вјетра'', истакао је Гутлер за ХРТ.
