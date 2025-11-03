Logo

Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:

СРНА

03.11.2025

13:39

Коментари:

0
Фото: АТВ

У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити сунчано вријеме, а на истоку хладније уз умјерену облачност.

Ујутро ће бити хладније, на истоку облачно, а у осталим предјелима ведро. У вишим дијелима биће слабог мраза, а око ријека и по котлинама могућа је пролазна магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

На југу се очекује вјетровито вријеме током цијелог дана.

Дуваће слаб до умјерен вјетар углавном сјеверних смјерова, а у Херцеговини умјерена до јака бура.

јутро

Друштво

Снажно невријеме у Бањалуци, очекује се и нови талас

Јутарња температура ваздуха биће од два до седам, на југу до девет, у вишим предјелима од минус два, а дневна од 10 на истоку до 17 на југу и западу, у вишим предјелима шест степени Целзијусових.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме с кишом, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Снијег- Србија-03102025 (3)

Друштво

Да ли ће бити снијега? Метеоролог открива каква ће бити предстојећа зима

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница три, Кнежево седам, Хан Пијесак и Дринић осам, Мркоњић Град и Соколац девет, Бањалука, Рибник и Сребреница 10, Зворник, Србац, Чемерно, Сарајево, Добој и Бијељина 11, Вишеград, Калиновик, Приједор и Нови Град 12, Рудо 13, Гацко и Фоча 14, Билећа 18, Требиње 19 и Мостар 20 степени Целзијусових.

Временска прогноза

sunčano vrijeme

