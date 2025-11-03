Какво нас вријеме очекује сутра?

Извор:
СРНА
03.11.2025
13:39
У Републици Српској и ФБиХ сутра ће бити сунчано вријеме, а на истоку хладније уз умјерену облачност.
Ујутро ће бити хладније, на истоку облачно, а у осталим предјелима ведро. У вишим дијелима биће слабог мраза, а око ријека и по котлинама могућа је пролазна магла, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
На југу се очекује вјетровито вријеме током цијелог дана.
Дуваће слаб до умјерен вјетар углавном сјеверних смјерова, а у Херцеговини умјерена до јака бура.
Јутарња температура ваздуха биће од два до седам, на југу до девет, у вишим предјелима од минус два, а дневна од 10 на истоку до 17 на југу и западу, у вишим предјелима шест степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава облачно вријеме с кишом, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 13.00 часова: Бјелашница три, Кнежево седам, Хан Пијесак и Дринић осам, Мркоњић Град и Соколац девет, Бањалука, Рибник и Сребреница 10, Зворник, Србац, Чемерно, Сарајево, Добој и Бијељина 11, Вишеград, Калиновик, Приједор и Нови Град 12, Рудо 13, Гацко и Фоча 14, Билећа 18, Требиње 19 и Мостар 20 степени Целзијусових.
