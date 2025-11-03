Једна намирница саботира квалитетан сан ако је једете поподне

Извор:
Када је у питању квалитетан сан, сви знамо шта треба да избјегавамо прије спавања - кориштење мобилних телефона и конзумирање алкохола и кафе.
Међутим, постоји неколико намирница које не би требало да једете у сатима прије спавања јер ремете сан.
Дијететичарка Френсис Ралф је за Метро.цо.ук рекла да је најбоље престати са конзумирањем чоколаде у 15 часова.
"Можда мислите да је једна или двије табле црне чоколаде послије вечере здрава посластица пуна антиоксиданата, али она може тихо да саботира ваш сан", рекла је она.
Поред кофеина, црна чоколада садржи теобромин, мање познати стимуланс који вас буди.
Око 20 грама црне чоколаде може да обијезбеди исту количину кофеина као мала шоља зеленог чаја, а теобромин може да остане у вашем систему шест до осам сати, што значи да ће стимулисати ваш нервни систем дуго након што заспите.
"Ако волите чоколаду, уживајте у њој раније током дана, идеално прије 15 часова, када ваше тијело може да разгради ове стимулансе без утицаја на ваш циклус спавања", савјетује она.
Френсис је открила још једну "изненађујућу" намирницу која лоше утиче на сан. То су сосови на бази парадајза. Они изазивају рефлукс киселине.
Она такође упозорава да се не једе зрели сир и сухомеснати производи касно ноћу јер су богати тирамином, који стимулише будност.
"Циљ је да се заврши са једењем великих оброка најмање три сата прије спавања. Вечерње грицкалице треба да буду лагане и пазите на 'скривене' стимулансе", рекла је.
