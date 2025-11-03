Logo

Опасно на први поглед: Ако примијетите ово на бананама, одмах их избјегавајте!

03.11.2025

03.11.2025

14:14

Опасно на први поглед: Ако примијетите ово на бананама, одмах их избјегавајте!
Фото: Renata Brant/Pexels

Сљедећи пут када бирате банане у продавници, застаните на тренутак и боље их погледајте.

Да ли сте примјетили да су неке банане влажне или чак мокре на додир? Иако може изгледати безазлено, тај детаљ може открити много више него што мислите.

Зашто су банане мокре

Влага на бананама може настати из више разлога. У неким случајевима ријеч је о обичној кондензацији — када се банане из расхлађеног складишта премјесте у топлије окружење, на њиховој површини се ствара танак слој капљица. То је нормална појава и обично не представља опасност.

Међутим, проблем настаје ако су банане намјерно попрскане водом да би изгледале свежије, или ако влага долази из унутрашњости плода, што може указивати на оштећење или труљење. Такве банане могу постати идеално мјесто за развој бактерија и плијесни. Влажна површина може изгледати безазлено, али у стварности може скривати микроорганизме који изазивају стомачне тегобе и кварење воћа.

Још један ризик су остаци пестицида. Ако су банане неправилно опране или прскане само да би добиле „сјај“, могуће је да су хемикалије остале на њиховој површини. Унос таквих супстанци у организам може бити штетан, нарочито ако се банана не опере прије јела.

Како препознати добре банане

Када сљедећи пут купујете банане, провјерите њихову површину:

  • Сува и чврста кора знак је да је плод свеж и безбједан.
  • Ако је кора влажна, љепљива или мека, боље је избегавати ту банану.
  • Мокре банане могу контаминирати и друге намирнице, јер се микроорганизми лако преносе додиром.

Бити пажљив при куповини не захтијева стручно знање, само мало опреза. Бирајте увијек суве, зреле и неоштећене банане, а код куће их прије јела обавезно оперите под млазом воде.

