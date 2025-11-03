Три знака очекује велики новац: Неко добија лото, неко насљедство

Извор:
03.11.2025
Ако си Стријелац, Шкорпија или Лав, не игнориши знакове – бројеви, поруке, позиви, све се слаже. Срећа у новембру долази брзо, тихо и без упозорења.
У наредних 7 дана, ови знакови улазе у фазу када се џекпот добија случајно, а насљедство стиже из правца који нису ни слутили. Нема великих најава – само конкретна промјена која брише дугове и отвара врата обиља.
Стријелчеви су под директним утицајем Јупитера – планете експанзије и среће. Од 3. до 10. новембра, аспекти са Меркуром и Марсом појачавају интуицију и доносе изненадне добитке. Бројеви из снова, породичне комбинације и осјећај “сад је вријеме” могу бити кључ. Очекуј позив, поруку или вијест која мијења ток твоје финансијске ситуације.
Шкорпије улазе у фазу када се породичне тајне претварају у новац. Марс у секстилу са Плутоном доноси насљедство које мијења живот. Не игнориши позиве из прошлости – стари папири, заборављени контакти, чак и поруке из иностранства могу носити вриједност. Твоја снага долази из дубине – а сада и из неочекиваног финансијског олакшања.
Лавови су у центру пажње – али сада је срећа та која их тражи. Сунце у коњункцији са Јупитером доноси експанзију и изненадне добитке. Не игнориши осјећај да “сад је вријеме” – јер јесте. Твој тренутак је сада, а новац долази брзо и гласно. Очекуј позив који брише дугове или вијест која ти мијења планове.
Ова недјеља брише границе између жеља и стварности. Срећа у новембру није празна фраза – то је астролошки образац који се понавља сваких неколико година. Ако си Стријелац, Шкорпија или Лав, не игнориши знакове. Срећа је ту – питање је само да ли си спреман да је примиш.
