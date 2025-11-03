Logo

"Нису знали о којој врсти се ради": Извукао огромну змију из куће

03.11.2025

07:49

"Нису знали о којој врсти се ради": Извукао огромну змију из куће
Фото: Инстаграм / Удружење поскок

Чувени хватач змија Владица Станковић не мирује, поново је имао пуне руке посла.

Наиме, он је у Ранутовцу из породичне куће извукао још једну огромну змију.

Владица је дошао да помогне породици која је у кући пронашла велику змију, с обзиром на то да нису знали о којој врсти је ријеч, били су јако уплашени.

Онда је Владица Станковић ушао у кућу, а онда код врата пронашао смука, којег је потом подигао и изнио из објекта.

Шта да радите ако угледате смука

Смук најчешће има дужину од 140 до 180 центиметара, мада постоје и јединке од преко 200. Напада ријетко и искључиво из страха, обично се уплаше и бјеже. Многи се неосновано плаше змија, пише Блиц.

Смук је неотровна врста гдје ни ујед ништа не може значајно да угрози човјека.

Када се угледа змија, најбоље је склонити је у страну неким предметом како се не би осјетиле угроженима, или рукавицама па је пренијети у платненој врећи до најближег природног станишта.

